Ve beklenen oldu: Dünya Kupası’nda gelen başarısızlık sonrası istifasını açıkladı!

Konu ile ilgili Nagelsmann, "Elendiğimiz andan bu yana çok düşündüm ve hem kişisel olarak güvendiğim kişilerle hem de federasyondaki kişilerle istişare ettim. Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. En büyük önceliğim her zaman takımın başarısı oldu. Böylesine acı bir hayal kırıklığından sonra, onlar yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor. Teknik ekibime, destek ekibine ve bizi destekleyen federasyondaki herkese teşekkür etmek istiyorum; özellikle birlikte çalışmakla onur duyduğum oyunculara. Taraftarlara da özel bir teşekkür borçluyum. Bizi taşıdınız, bize güvendiniz, bize enerji verdiniz, hatta zor zamanlarda bile. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası'nda size daha fazla unutulmaz futbol geceleri yaşatamadığımız için gerçekten üzülüyorum. Çok daha fazlasını hak ediyordunuz." ifadelerini kullandı.