Ve beklenen oldu: Dünya Kupası’nda gelen başarısızlık sonrası istifasını açıkladı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nu lider tamamlayarak şampiyonluk şarkıları söyleyen ancak son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda trajik bir şekilde elenen Almanya Milli Takımı'nda beklenen deprem gerçekleşti. Teknik direktör Julian Nagelsmann, turnuvaya erken veda edilmesinin faturasını üstlenerek görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı.
ABD'nin Foxborough kentindeki Gillette Stadyumu'nda Paraguay karşısında alınan mağlubiyet, Alman futbolunda bir dönemin sonunu getirdi. Genç teknik adam Julian Nagelsmann, günlerdir süren derin sessizliğini bozarak Alman taraftarlardan özür diledi ve istifasını sundu.
İSTİFASINI AÇIKLADI
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Konu ile ilgili Nagelsmann, "Elendiğimiz andan bu yana çok düşündüm ve hem kişisel olarak güvendiğim kişilerle hem de federasyondaki kişilerle istişare ettim. Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. En büyük önceliğim her zaman takımın başarısı oldu. Böylesine acı bir hayal kırıklığından sonra, onlar yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor. Teknik ekibime, destek ekibine ve bizi destekleyen federasyondaki herkese teşekkür etmek istiyorum; özellikle birlikte çalışmakla onur duyduğum oyunculara. Taraftarlara da özel bir teşekkür borçluyum. Bizi taşıdınız, bize güvendiniz, bize enerji verdiniz, hatta zor zamanlarda bile. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası'nda size daha fazla unutulmaz futbol geceleri yaşatamadığımız için gerçekten üzülüyorum. Çok daha fazlasını hak ediyordunuz." ifadelerini kullandı.
2026 Dünya Kupası E Grubu'nu lider tamamlayan Almanya, son 32 turunda Paraguay'a penaltılarda elenerek turnuvaya veda etmişti.
YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU
Almanya Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın ardından gelecek ismi açıkladı. Yapılan açıklamada Jürgen Kloop'un takımın başına geçeceği bildirildi.