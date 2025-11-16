Yıldız oyuncu muşta ve elektroşok cihazla yakalandı: Cezası belli oldu

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için 450 bin avro para cezası aldı.





Alman Bild gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, muşta ve elektroşok silahı bulundurduğu için 7 bin 500 avroluk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin avro para cezasına çarptırıldı.





Haberde, şu anda Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı ifade edildi.











