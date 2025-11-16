Yeni Şafak
Yıldız oyuncu muşta ve elektroşok cihazla yakalandı: Cezası belli oldu

19:2516/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
AA
Karim Adeyemi
Karim Adeyemi

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Alman yıldız Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için para cezasına çarptırıldı.

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için 450 bin avro para cezası aldı.


Alman Bild gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, muşta ve elektroşok silahı bulundurduğu için 7 bin 500 avroluk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin avro para cezasına çarptırıldı.


Haberde, şu anda Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı ifade edildi.




