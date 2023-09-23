Suudi Arabistan Pro Lig 7. haftasında Al Nassr evinde Al Ahli Jeddah’ı konuk etti. Gol düellosunun yaşandığı maçta ev sahibi ekip rakibini 4-3 mağlup etti. Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca 2’şer gol kaydederek galibiyetin mimarları oldu. Al Ahli Jeddah’da ise Franck Kessie 2 gol atarken Riyad Mahrez penaltıdan bir gol kaydetti. Al Nassr bu sonuçla birlikte 5’te 5 yaparak puanını 15’e çıkardı ve ligde 5. sırada yer aldı. Al Nassr - Al Ahli Jeddah maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.