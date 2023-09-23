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Suudi Arabistan Pro Ligi Gol Krallığı - 23 Eylül Cumartesi

Suudi Arabistan Ligi gol krallığı dün akşam oynanan 6. hafta maçları sonrasından gündeme geldi. Cristiano Ronaldo’nun ardından Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane gibi yıldız futbolcuların transferi sonrasında Suudi Arabistan Ligi tüm dünyanın odak noktası oldu. Dün akşam oynanan Al Nassr - Al Ahli Jeddah maçında Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca 2’şer gol attı. Maçın ardından birçok futbolsever ‘Suudi Arabistan Pro Lig’de gol kralı kim?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Suudi Arabistan Pro Ligi gol krallığı listesi.

14:26 . 23/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde gol kralı kim?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde gol kralı kim?

Suudi Arabistan Pro Lig gol krallığı ligin 6. haftasında araştırılan konular arasında yer alıyor. Al Nassr’da gol atmaya hız kesmeden devam eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo dün akşam oynanan maçta 2 gol daha kaydetti. Maç sonrası futbol tutkunları Suudi Arabistan Pro Lig gol krallığında zirvede kimin yer aldığını araştırmaya başladı. Peki, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde gol kralı kim? Cristiano Ronaldo’nun kaç golü var? İşte detaylar.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ'NDE GOL KRALI KİM? CRİSTİANO RONALDO’NUN KAÇ GOLÜ VAR?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Cristiano Ronaldo 7 golle zirvede yer alıyor. 6 maçta 7 gol kaydeden yıldız futbolcu bu gollerin 2’sini penaltıdan kaydetti. Suudi Arabistan Pro Ligi gol krallığı listesinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ








#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Neymar
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