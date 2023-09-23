Suudi Arabistan Pro Ligi'nde gol kralı kim?
Suudi Arabistan Pro Lig gol krallığı ligin 6. haftasında araştırılan konular arasında yer alıyor. Al Nassr’da gol atmaya hız kesmeden devam eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo dün akşam oynanan maçta 2 gol daha kaydetti. Maç sonrası futbol tutkunları Suudi Arabistan Pro Lig gol krallığında zirvede kimin yer aldığını araştırmaya başladı. Peki, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde gol kralı kim? Cristiano Ronaldo’nun kaç golü var? İşte detaylar.
SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ'NDE GOL KRALI KİM? CRİSTİANO RONALDO’NUN KAÇ GOLÜ VAR?
Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Cristiano Ronaldo 7 golle zirvede yer alıyor. 6 maçta 7 gol kaydeden yıldız futbolcu bu gollerin 2’sini penaltıdan kaydetti. Suudi Arabistan Pro Ligi gol krallığı listesinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.