Teknoloji Açık kaynak yazılımlara ilgi artıyor
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Açık kaynak yazılımlara ilgi artıyor

Bilgi güvenliği ve lisans ücretlerine karşılık yerli ve milli yazılımlarla ilgili çalışmalar son yıllarda hız kazandı. Yazılım konusunda önemli işlere imza atan TÜBİTAK'ın çalışmalarını anlatacağı konferansta, Albil Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant da tecrübelerini paylaştı.

Yeni Şafak
Albayrak grup, yazılımların millileştirilmesi için yerli işletim sistemi Pardus’ a geçeceğini duyurmuştu.
Albayrak grup, yazılımların millileştirilmesi için yerli işletim sistemi Pardus’ a geçeceğini duyurmuştu.

Türkiye’nin özellikle son yıllarda yaşanan yazılım kartellerine karşı kendi yerli ve milli yazılımlarını geliştirme çalışmaları hızla devam ediyor.

Milyonlarca doları bulan fahiş lisans rakamları ve yurt dışına akıtılan paraların ülke içinde kalmasının sağlanmasının yanı sıra, bilgi güvenliği gibi mali konulardan çok daha kritik bir açığında giderilmesi açısından Mili ve yerli yazılımlara geçinilmesi çok önemli.

En güçlü destek Albayrak grubundan geldi

Açık kaynak yazılım platformlarının özelleştirilerek millileştirilmesi konusunda TÜBİTAK gibi kurumlar önemli başarılara imza atıyor. Kamuda, belediyelerden başlayan değişime özel sektörde en güçlü desteklerden biri Albayrak grubundan geldi.

Daha önce yerli işletim sistemi Pardus’ a geçeceğini duyuran grup, birkaç ayda yaşadığı tecrübeleri ve çalışmalarını aktarmak üzere bir konferans organize etti. Grubun teknoloji şirketi Albil’in Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant’ın organize ettiği konferansta TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK ULAKBİM de destek verdi.

Açık kaynaklı yazılımlar ele alındı

Albayrak grubun organize ettiği Açık Kaynak Yazılımlar ve Türkiye’deki yazılımlar konferansı Albil Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu ve TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mirat Satoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Konferansta Türkiye’nin özellikle yazılım kartellerine karşı açık kaynaklı yazılımları yerlileştirmesine değinildi.

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Albayrak grubun yerli işletim sistemi Pardus’a geçeceğini duyurmasının üzerinden geçen birkaç ayda yaşadığı tecrübeler grup teknoloji şirketi Albil Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant tarafından paylaşıldı.

TÜBİTAK BİLGEM’in İş geliştirmeden sorumlu Başkan yardımcısı Orhan Muratoğlu ve TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mirat Satoğlu sunumlarıyla yaptıkları yazılım çalışmalarını aktarıldı.

Saat 16:00 da Albayrak Genel Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’nin önemli şirketlerinin bilişim yöneticilerinden oluşan CIO Grup üyeleri davetli olarak katıldı. Konferansı sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlandı.

Açık kaynak yazılımlara ilgi artıyor
FOTOĞRAF 7
Title
Türkiye’nin özellikle son yıllarda yaşanan yazılım kartellerine karşı kendi yerli ve milli yazılımlarını geliştirme çalışmaları hızla devam ediyor.
Title
Milyonlarca doları bulan fahiş lisans rakamları ve yurtdışına akıtılan paraların ülke içinde kalmasının sağlanmasının yanı sıra, bilgi güvenliği gibi mali konulardan çok daha kritik bir açığında giderilmesi açısından Mili ve yerli yazılımlara geçinilmesi çok önemli.
Title
Açık kaynak yazılım platformlarının özelleştirilerek millileştirilmesi konusunda TÜBİTAK gibi kurumlar önemli başarılara imza atıyor. Kamuda, belediyelerden başlayan değişime özel sektörde en güçlü desteklerden biri Albayrak grubundan geldi.
Title
Daha önce yerli işletim sistemi Pardus’ a geçeceğini duyuran grup, birkaç ayda yaşadığı tecrübeleri ve çalışmalarını aktarmak üzere bir konferans organize etti. Grubun teknoloji şirketi Albil’in Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant’ın organize ettiği konferansta TÜBİTAK BİLGEM ve TÜBİTAK ULAKBİM de destek veriyor.
Title
TÜBİTAK BİLGEM’in İş geliştirmeden sorumlu Başkan yardımcısı Orhan Muratoğlu ve TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü Mirat Satoğlu sunumlarıyla yaptıkları yazılım çalışmalarını aktaracak.
Title
Saat 16:00 da Albayrak Genel Merkezi konferans salonunda gerçekleşecek toplantıya Türkiye’nin önemli şirketlerinin bilişim yöneticilerinden oluşan CIO Grup üyeleri davetli olarak katıldı.
Title
Konferansı sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlandı.
Açık kaynak yazılımlara ilgi artıyor
Bilgi güvenliği ve lisans ücretlerine karşılık yerli ve milli yazılımlarla ilgili çalışmalar son yıllarda hız kazandı. Yazılım konusunda önemli işlere imza atan TÜBİTAK'ın çalışmalarını anlatacağı konferansta, Albil Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant'ta tecrübelerini paylaştı.

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