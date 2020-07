Adobe, IBM ve Red Hat'tan “Güvenlik odaklı” stratejik ortaklık

Şirketler dijital dönüşümlerini gerçekleştirip temel iş yüklerini buluta taşımaya devam ederken üst düzey yöneticiler müşteri taleplerini karşılayabilmek için kendi rollerini yeniden tanımlıyor. Tüm bu çalışmalar gerçekleşirken de güvenlik merkezde tutuluyor. Özellikle bankacılık ve sağlık hizmetleri gibi regülatif sektörlerde çalışan CMO ve CDO’lar; veriye dayalı pazarlamaya ağırlık verirken, kritik kurumsal bilgilerin ve müşteri bilgilerinin de sorumluları haline geliyor.

Bu durum yöneticiler için anlamlı müşteri deneyimi sunmayı daha da önemli hale getirirken veri güvenliğinin gerekliliğini öne çıkartıyor. IBM, Adobe ve Red Hat’in ortaklığı ilk aşamada aşağıdaki başlıklara odaklanmayı hedefliyor:

Bu anlaşma ile "Küresel Deneyim Ortağı" olduk





İş birliği markaların herhangi bir hibrit bulut ortamında içeriklerini ve varlıklarını yönetmelerine ve sunmalarına imkan tanımayı hedefliyor. IBM, Adobe Experience Cloud'un bir parçası olan Adobe Experience Manager 6.5 ürününü; sektörün lider kurumsal açık kaynak konteyner platformu olan Red Hat OpenShift üzerinde çalıştırıyor. Bu sayede işletmelere; verileri için tercih ettikleri ortamda bulundurma, erişim ve kullanma esnekliği sunuyor.

Bridget van Kralingen, IBM Küresel Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı

Finansal hizmetler için kullanıma sunulan Adobe: IBM'in iş ortakları ekosistemine dahil olan Adobe, IBM Cloud for Financial Services için müşteri deneyimi çözümleri sağlayacak. IBM, IBM Cloud for Financial Services hizmetiyle müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken aynı zamanda onların güvenlik ve yasal düzenleme gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacak.

Adobe ve IBM Services: IBM Services biriminin iş tasarımı kolu olan IBM iX, olanaklarını Adobe'un tüm temel kurumsal uygulamaları genelinde genişletecek. IBM iX’in Adobe Creative Cloud, Adobe Experience Cloud ve Adobe Document Cloud'daki müşteriler için daha geniş ve entegre bir biçimde sunduğu destek sayesinde; global markalara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri tasarlama, uygulama ve ölçekleme için verileri kullanma hızını artırma imkanı sunacak.

REKLAM

TEKNOLOJİ Apple binlerce lira fiyatı olan kurgu programlarından para almayacağını duyurdu

Müşterilerimiz deneyimlerini güvenle sunabilecek

Adobe Dijital Deneyim Üst Düzey Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Anil Chakravarthy konu ile ilgili yaptğı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz dönemde şirketler, müşterileri ile dijital olarak etkileşim kurma çabalarını hiç olmadığı kadar hızlandırıyor.

Regülatif sektörlerdeki şirketlerin, günümüze uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla IBM ve Red Hat ile ortaklık kurmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık sayesinde müşterilerimiz, herhangi bir dijital temas noktasında, uygun ölçekte ve yasal düzenlemelere uygun olarak deneyimleri güvenle sunabilecek ve gerçek zamanlı müşteri verilerini kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

İş birliğine gittiler.

Merkeze güven ve teknoloji esnekliğini konumlandırdık

IBM Küresel Pazarlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Bridget van Kralingen ise ortaklık hakkındaki yorumlarını şu sözlerle ifade etti: "Günümüzde işletmeler, deneyimi önceliğine alan bir ortamda faaliyet gösteriyor. Bu ortamda merkeze güven ve teknoloji esnekliğini konumlandırarak veriden büyük miktarda değer elde etmek mümkün.

Ortaklığımızın odak noktaları olan Adobe'un pazarlama uzmanlığı, IBM'in sektördeki alanlara ilişkin bilgi birikimi ve Red Hat'in açık inovasyonu, müşterilerimize yeni rekabet avantajı elde etmeleri için verilerini kullanmaları konusunda güven verecek."

Dijital ekonomide rekabetçi olmanın, yenilikleri hızla sunmayı gerektirdiğinin altını çizen Red Hat Bulut Platformları Kıdemli Başkan Yardımcısı Ashesh Badani ise şu yorumda bulundu:

“Bu iş birliği sayesinde Adobe, IBM ve Red Hat, kuruluşların ister şirket içi veri merkezlerinde ister birden çok genel bulutta olsun, hibrit bulut çözümleriyle esneklik ve hız ile her ortamda mükemmel dijital deneyimler sunmalarını sağlıyor.” IBM, bu ortaklık kapsamında Adobe'u "Küresel Deneyim Ortağı" olarak tanımlıyor. Böylelikle kendi pazarlama faaliyetlerinin dönüşümünde de Adobe Experience Cloud uygulamalarını kullanmaya başlayacak.