Bilişim devi Elon Musk'a bir darbe daha: Bütün reklamlarını askıya aldılar

Başta IBM olmak üzere bazı şirketler Nazi yanlısı içeriklerin yanında görüldüğü gerekçesiyle reklamlarını sosyal medya platformu X’ten çekiyor. Karar, X’in sahibi Elon Musk’ın antisemitist bir komplo teorisini desteklemesinin ardına rastladı.





Teknoloji şirketi IBM, eski adıyla Twitter olan X sosyal medya platformuna, Naziler’i öven içeriklerin yanında çıktığı gerekçesiyle reklam vermeyi durdurdu.





Liberal ve kar amacı gütmeyen sol eğilimli bir medya izleme grubu olan Media Matters perşembe günü Apple, Oracle ve NBC Universal’ın Bravo şirketi ve telekomünikasyon şirketi Comcast’ın reklamlarının antisemitist içeriklerin yakınına yerleştirildiğini bildirmişti.





IBM yaptığı açıklamada, nefret söylemi barındıran içerikler konusunda şirket olarak sıfır tolerans gösterdiklerini belirtti, “Bu kabul edilemez durumu soruşturana kadar X’teki tüm reklamları askıya aldık” dedi.





Apple'dan resmi açıklama gelmedi





Axios haber sitesi Apple’ın da X’teki reklamlarını askıya aldığını bildirdi. Apple’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Oracle ve NBC Universal’ın Bravo şirketinden de konuya ilişkin bir açıklama henüz yok.





Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu da, X ve diğer sosyal medya platformundaki reklam faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.





Sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk Yahudiler’i beyazlardan nefret etmekle suçlayan bir kullanıcıya verdiği yanıtta “Asıl gerçeği söyledin” demiş ve bu paylaşımı tepki çekmişti.





Elon Musk sosyal medya platformu X’te antisemitist paylaşımları tolere ettiği gerekçesiyle eleştirilmiş, X’te paylaşılan içerikler İsrail ve Hamas çatışmasının başlamasından bu yana daha ayrıntılı şekilde mercek altına alınmıştı.





Beyaz Saray’dan tepki





Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates Musk’ın paylaşımının ardından, “Amerikalılar olarak temel değerlerimizle uyuşmayan antisemitist ve ırkçı nefretin teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz” demişti.





X CEO’su Linda Yaccarino, sosyal medya şirketinin bakış açısının “herkesin ayrımcılığa tümden son vermesi” gerektiği konusunda net olduğunu söyledi.





Perşembe günü bir başka sosyal medya platformu TikTok’ta bazı kullanıcılar Usame bin Ladin’in 11 Eylül terör saldırılarını savunan ve ABD’nin İsrail’e desteğini eleştiren mektubuna destek veren videolar paylaşmıştı.





TikTok bunun üzerine ‘lettertoamerica’ etiketini kaldırmıştı.





Kısa video paylaşım platformu olan TikTok’a özellikle Cumhuriyetçiler tepki göstermiş; platform Yahudi kullanıcıları tacizden korumadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.



