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Teknoloji

Bir dönem sona eriyor: Facebook ve Instagram arası mesajlaşma kalkıyor

Uygulamalar arası mesajlaşma özelliği, bu ayın sonunda Facebook ve Instagram tarafından iptal edilecek. Eski sohbetlere erişim devam edecek ancak yeni sohbet başlatılmayacak.

16:06 - 6/12/2023 Çarşamba
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meta tarafından duyurulan yeni güncelleme ile, sosyal medya platformları arasında doğrudan mesajlaşmaya izin veren özelliği piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra kaldırıyor.


Instagram ve Facebook arasındaki uygulamalar arası sohbet özelliği bu yılın Aralık ayı ortalarında tamamen kaldırılacak.


Daha önceden başlatılmış uygulama arası sohbetlere erişim devam edecek. Ancak eski sohbetlerde gönderilen mesajlara cevap vermek ve yeni sohbetler başlatmak mümkün olmayacak.


Ne olmuştu?


Meta'nın yaptığı açıklamaya göre 2020'de piyasaya sürülen uygulamalar arası sohbet özelliği, Facebook Massenger kullanıcılarının aileleri ile sohbet başlatırken Instagram indirme zorunluluğunu kaldırarak mesajlaşma deneyiminin iyileştirmek için tasarlanmıştı.


Bazı gözlemciler, değişikliğin teknoloji şirketlerinin pazar hakimiyetini sınırlamayı amaçlayan Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'ndan (DMA) kaynaklanabileceğini belirtti.


Gelecek güncelleme ile kullanıcılar, Instagram ve Messenger arasında gönderdikleri mevcut mesajları görüntüleyebilecek ancak diğer tüm uygulamalar arası hizmetler kaldırılacak. Meta hizmetin kaldırılması için belirli bir tarih açıklamadı.

#Facebook
#Instagram
#Meta
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