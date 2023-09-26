|
Teknoloji

ChatGPT ses ve görüntü yeteneklerini kullanıma sunuyor

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, ChatGPT'nin artık "görebileceğini, duyabileceğini ve konuşabileceğini" duyurdu.

08:17 . 26/09/2023 Salı
AA
Yapay zeka uygulaması ChatGPT.

Yapay zeka uygulaması ChatGPT.

OpenAI'nin açıklamasında, ChatGPT'de yeni ses ve görüntü yeteneklerinin kullanıma sunulmaya başlanacağı bildirildi.


Yeni özelliklerin sesli görüşme yapmaya veya ChatGPT'ye ne hakkında konuşulduğunu göstermeye olanak tanıyacağına işaret edilen açıklamada, ses ve görüntünün ChatGPT'yi kullanmanın daha fazla yolunu sağlayacağı aktarıldı.


Açıklamada, gelecek iki hafta içinde ChatGPT'deki ses ve görüntülerin "Plus" ve "Enterprise" kullanıcılarına açılacağı, sesin iOS ve Android işletim sisteminde ayarlardan etkinleştirilebileceği, görsellerin ise tüm platformlarda mevcut olacağı kaydedildi.


Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar sesli görüşmelere katılabilecek ve sohbet robotundan sesli yanıt alabilecek. Kullanıcılar ayrıca ChatGPT ile görüntüleri paylaşabilecek.


#ChatGPT
#Ses
#Görüntü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hatayspor, sahasında geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 yendi