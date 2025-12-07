Yeni Şafak
Çin'de yüzlerce milyon yıllık keşif: Yürüyüş yapan bir kişinin fark ettiği izler tarihe ışık tutuyor

18:357/12/2025, الأحد
Araştırmacılar, izlerin yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşünüyor.
Çin'in Sıçuan eyaletinde yürüyüş yapan bir kişi tarafından fark edilen ve uzmanlarca incelenen alanın, yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalının ayak izlerini içerdiği araştırma ekipleri tarafından doğrulandı. Ekip, farklı boyutlarda etçil dinozor izlerinin bölgede uzun süreli dinozor yaşamına işaret ettiğini belirtti.

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde yaklaşık 200 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalıların ayak izleri tespit edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Sıçuan eyaletinde yürüyüş yapan bir kişi, dinozorlara ait ayak izlerini fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesinden Xing Lida liderliğindeki araştırma ekibi, ayak izlerinin 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalı canlılara ait olduğunu doğruladı.

Xing, etçil dinozorların bıraktığı farklı boyutlardaki ayak izlerinin yanı sıra, insan eline benzeyen izler de bulduklarını ifade etti.

Ayak izlerinin büyük ölçüde korunduğunu aktaran Xing, dinozorların bölgede uzun süre yaşadığını tahmin ediyor.

