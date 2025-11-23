Dron ekonomisi küçük yatırımcıyı uçuruyor

Küçük yatırımcının maliyet kalemi ise nispeten düşük. Orta seviye bir dron için 30–50 bin TL, üst seviye termal donanımlı modeller için 70–120 bin TL sermaye yeterli oluyor. Sertifika, aksesuar ve bakım giderleriyle toplam başlangıç maliyeti 40–70 bin TL’ye çıkıyor. Buna karşılık, aktif çalışan tek kişilik dron firmalarının aylık geliri 150 ila 200 bin TL bandında seyrederken, yoğun sezon dönemlerinde bu rakamın 300 bin TL’ye yükseldiği görülüyor. Uzmanlar dron ile görüntüleme pazarının henüz doygunluğa ulaşmadığını ve yapay zekâ destekli analizlerin yaygınlaşmasıyla sektörün önümüzdeki üç yılda iki kat büyüyeceğini öngörüyor.