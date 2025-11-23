Dron ekonomisi küçük yatırımcıyı uçuruyor

Türkiye’de dron ile haritalama, video ve inceleme hizmetleri, küçük yatırımcı için en hızlı büyüyen mikro iş modellerinden biri haline geldi. 40–60 bin TL civarında sermayeyle kurulan tek kişilik işletmeler, özellikle inşaat, enerji, telekomünikasyon ve tarım sektörlerinden gelen yoğun talep sayesinde ayda 150 bin ila 300 bin TL gelir bandına çıkabiliyor.
Türkiye’de dron kullanımındaki sıçrama, küçük yatırımcıya yeni bir ekonomik alan oluşturdu. Artık çok daha gelişmiş özelliklere sahip profesyonel mini dronların fiyatlarının 30–60 bin TL aralığına düşmesi, bireysel kullanıcıların kendi hava görüntüleme ve harita servislerini kurmasını kolaylaştırdı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sertifikasyon süreci de standartlaşınca, kurumsal şirketler ‘yetkili operatör’ arayışına yöneldi ve mikro girişimcilerin önü açıldı.
300 BİN LİRAYI BULAN AYLIK GELİR
En yüksek talep inşaat ve emlak sektöründen geliyor. Proje ilerleme raporları için yapılan aylık paketler 8 ila 30 bin TL arasında fiyatlanırken, büyük konut projelerinde operatörler tek uçuş günü için 20 ila 35 bin TL arası ücret alabiliyor. Haftada üç büyük proje çeken bir işletme ay sonunda rahatlıkla 100 bin TL civarında gelir elde ederken, tanıtım videoları ve sosyal medya içerik paketleriyle toplam aylık kazanç 100 ila 300 bin TL seviyesine çıkıyor.
TARIM ARAZİSİ SAHA KEŞFİ 30 BİN TL
Tarım tarafında ise gelir potansiyeli daha da yüksek. Çoklu uçuş gerektiren tarlalarda sezonluk “bitki sağlığı takibi”, “sulama sorun tespiti” ve haritalama paketleri 10 ila 35 bin TL arasında satılıyor. Bazı operatörler büyük tarım işletmelerine saha başına 8.000 TL’den uçuş yaparak tek sezonda 200 bin TL’nin üzerinde gelir elde ediyor. Termal kameraya sahip profesyonel modeller ise enerji tesisleri, güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri için yapılan denetimlerde 30 bin TL’yi aşan günlük kazançlar sağlıyor. GSM operatörlerinin saha araştırması, fiber kablo alt yapı hizmetlerinde de bu sektör son derece aktif. Yerel yönetimleri alt yapı faaliyetleri için de benzer rakamlardan dronlar havalanıyor.
Kurulum maliyeti az kazancı yüksek
- Küçük yatırımcının maliyet kalemi ise nispeten düşük. Orta seviye bir dron için 30–50 bin TL, üst seviye termal donanımlı modeller için 70–120 bin TL sermaye yeterli oluyor. Sertifika, aksesuar ve bakım giderleriyle toplam başlangıç maliyeti 40–70 bin TL’ye çıkıyor. Buna karşılık, aktif çalışan tek kişilik dron firmalarının aylık geliri 150 ila 200 bin TL bandında seyrederken, yoğun sezon dönemlerinde bu rakamın 300 bin TL’ye yükseldiği görülüyor. Uzmanlar dron ile görüntüleme pazarının henüz doygunluğa ulaşmadığını ve yapay zekâ destekli analizlerin yaygınlaşmasıyla sektörün önümüzdeki üç yılda iki kat büyüyeceğini öngörüyor.