Elektrikli araçlar için tarihte bir ilk gerçekleşti

Kuzey Avrupa ülkelerinde elektrikli otomobillerin kullanım oranları oldukça yüksek boyutlara ulaştı. Norveç, elektrikli otomobil kullanım oranıyla yeni bir rekora imza attı.
İlk defa bir ülkede elektrikli araçların satış oranı, benzinli ve dizel araçların satış rakamlarını geçti. Aralık ayı itibariyle satılan her yeni aracın yarıdan fazlası elektrikli olarak kayda geçti.
- Yüzde 52'lik pazar payı, şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviyeyi temsil ediyor. 2016 yılının Aralık ayında bu oran yüzde 40 seviyesindeydi.
- Norveç'te yaşanan artışta Tesla'nın teslimatları önemli rol oynadı. Tesla 1032 adet Tesla S, 1429 adet de Tesla X'in teslimatını tamamladı.
2017 yılının toplamına bakıldığında ise Norveç'te elektrikli motorlu araçların payı yüzde 39.2'ye çıktı. Bu oran önceki sene yüzde 29.1 idi.
- Ülkede elektrikli araçlar arasında en çok satılan model ise 12 bin 164 ile Volkswagen e-Golf. Onu BMW i3 ve Toyota Rav4 izliyor. Tesla'nın modelleri 4 ve 5'inci sıralarda yer alıyor.
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