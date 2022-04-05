Elon Musk paylaştı: İşte Twitter’da yapacağı ilk yenilik

Twitter hisselerinin yüzde 9,2'lik bölümünü satın alarak şirketin en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk, Twitter'da ilginç bir anket başlattı.

1,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından oylanan anketin yüzde 74'lük kısmı evet cevabını verdi.

Musk'ın anketine yanıt veren Twitter CEO'su Parag Agrawal, anketin sonuçlarının önemli olacağını tweetledi. "Lütfen dikkatli oy verin" dedi.

1 Nisan'da Twitter, uzun zamandır beklenen "düzenleme" özelliği üzerinde çalıştığını söyleyerek resmi hesabında bir tweet attı. Tweet'in şaka olup olmadığı sorulduğunda şirket, "Onaylayamayız veya reddedemeyiz, ancak açıklamamızı daha sonra düzenleyebiliriz" dedi.

TEKNOLOJİ Elon Musk artık Twitter’ın en büyük ortağı