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Teknoloji Elon Musk paylaştı İşte Twitterda yapacağı ilk yenilik
İNTERNET

Elon Musk paylaştı: İşte Twitter’da yapacağı ilk yenilik

Twitter hissedarı olan Elon Musk bir Twitter anketi yayınladı ve kullanıcılara bir düzenleme düğmesi isteyip istemediklerini sordu.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musk paylaştı: İşte Twitter’da yapacağı ilk yenilik
Elon Musk.

Twitter hisselerinin yüzde 9,2'lik bölümünü satın alarak şirketin en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk, Twitter'da ilginç bir anket başlattı.

  • 1,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından oylanan anketin yüzde 74'lük kısmı evet cevabını verdi.

Musk'ın anketine yanıt veren Twitter CEO'su Parag Agrawal, anketin sonuçlarının önemli olacağını tweetledi. "Lütfen dikkatli oy verin" dedi.

1 Nisan'da Twitter, uzun zamandır beklenen "düzenleme" özelliği üzerinde çalıştığını söyleyerek resmi hesabında bir tweet attı. Tweet'in şaka olup olmadığı sorulduğunda şirket, "Onaylayamayız veya reddedemeyiz, ancak açıklamamızı daha sonra düzenleyebiliriz" dedi.

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