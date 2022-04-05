Elon Musk paylaştı: İşte Twitter’da yapacağı ilk yenilik

Twitter hisselerinin yüzde 9,2'lik bölümünü satın alarak şirketin en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk, Twitter'da ilginç bir anket başlattı.
- 1,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından oylanan anketin yüzde 74'lük kısmı evet cevabını verdi.
Musk'ın anketine yanıt veren Twitter CEO'su Parag Agrawal, anketin sonuçlarının önemli olacağını tweetledi. "Lütfen dikkatli oy verin" dedi.
1 Nisan'da Twitter, uzun zamandır beklenen "düzenleme" özelliği üzerinde çalıştığını söyleyerek resmi hesabında bir tweet attı. Tweet'in şaka olup olmadığı sorulduğunda şirket, "Onaylayamayız veya reddedemeyiz, ancak açıklamamızı daha sonra düzenleyebiliriz" dedi.