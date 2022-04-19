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Teknoloji Elon Musk Twitterı satın alırsam yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak
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Elon Musk: Twitter’ı satın alırsam yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ın tamamına talip olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın platformu satın almaması için 'zehir hapı stratejisi' uygulayacağını açıkladı. Musk yine çarpıcı bir iddiada bulundu. Twitter’i satın alma teklifinin kabul edilmesi halinde, yönetim kuruluna maaş ödenmeyeceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Elon Musk: Twitter’ı satın alırsam yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak
Arşiv

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter’ı satın alması durumunda şirketin yönetim kurulunda görev alacak kişilere maaş ödenmeyeceğini belirtti.

Elon Musk, bir sosyal medya kullanıcısının Twitter yönetim kurulunu eleştiren paylaşımına yanıt olarak, Twitter’in yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini vurguladı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

'Zehir hapı' stratejisi uygulanmıştı

  • Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

Twitter Elon Musk'a karşı harekete geçti: Zehir hapı stratejisi uygulayacaklar
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Elon Musk, Musk, bugün Twitter'ı satın almak istemesiyle ilgili bir oylama yaptı.
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Oylamayı düşmanca bulan Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın platformu satın almaması için zehir hapı stratejisi uygulayacağı iddia edildi.
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Twitter Yönetim Kurulu'nun satın alma teklifine sıcak bakmadığı söylentileri ortaya çıktıktan sonra Elon Musk, bir anket yaptı. İş adamı, bu Twitter anketinde satın almanın Yönetim Kurulu'nu mı yoksa hissedarları mı ilgilendirdiğini sordu. Bir saatte 719.228 kişinin katıldığı ankette %84 oylamayla hissedarlar öne geçti.
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Elon Musk'ın platformu satın almaması için Twitter Yönetim Kurulu'nun zehir hapı stratejisi uygulayacağı söyleniyor.
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Zehir hapı stratejisi, bir yatırımcının belirli bir sınırın üzerinde hisse alacağı zaman piyasayı hisselerle doldurması anlamına gelir. Piyasada dolan birçok hisse, bir kişinin satın almasını zorlaştırır. Ek olarak hisselerin tek tek olması da alıcı için de maliyetli olur.
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Milyarder iş insanı Suudi prens Alwaleed bin Tallal ise Musk'a olumsuz dönüş yapmıştı. Twitter'dan Elon Musk'ı ekleyerek yanıt veren Suudi Prens, paylaşımında 54.2 dolarlık teklifin Twitter için düşük olduğunu, uzun vadeli yatırımcı olarak satışı düşünmediğini dile getirdi.
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Elon Musk, Yakın zamanda yaptığı TED konuşmasında, Twitter'ın teklifi kabul etmemesi durumunda bir B planı olduğunu belirtti.
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Tesla CEO'su planının ne olduğunu açıklamasa da satın aldığı hisseleri satma konusunda şirketi tehdit edeceği tahmin ediliyor.
Twitter Elon Musk'a karşı harekete geçti: Zehir hapı stratejisi uygulayacaklar
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, Perşembe günü yaptığı açıklamada Twitter'ın tamamına talip olması gündeme bomba gibi düşmüştü. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın tamamını satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağını bilmediğini belirterek, "Teklifim reddedilirse B planım var" dedi.


Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.

Musk, Twitter yönetim kurulunun bu önleminin ardından Twitter hesabından Elvis Presley'in ünlü şarkısı "Love Me Tender (Beni Şefkatle Sev) " diye paylaşım yapmıştı.

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

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ABD basınında, özel sermaye şirketi Thoma Bravo’nun da Twitter'ı satın almak bir teklif oluşturabileceğine ilişkin haberler yer aldı.

260 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, Twitter hissesi aldığından beri, sosyal medya şirketiyle ilgili gelişmeler ile gündeme gelmeye devam etti.

Musk, Twitter’de reklamları kaldırmaktan bir düzenleme düğmesine kadar birçok başka ürün için de fikrini paylaştı ve takipçilerine şirketin genel merkezinin evsizler barınağına dönüştürülmesi gerekip gerekmediğini de sordu.

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