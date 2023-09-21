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Teknoloji

Google sürücüyü çöken köprüye yönlendirmekle suçlanıyor

Google, bir adamın haritalardaki talimatları takip ederken çöken köprüden aşağı düşerek ölmesi nedeniyle yeni bir dava ile karşı karşıya.

09:37 . 21/09/2023 Perşembe
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Philip Paxson'ın ailesi, Google'ın köprünün dokuz yıl önce yıkıldığını gösterme konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, Philip Paxson'un ölümü nedeniyle şirkete dava açtı.


Google sözcüsü, şirketin iddiaları incelediğini söyledi.


Paxson, Kuzey Carolina'nın Hickory kentindeki hasarlı köprünün üzerinden geçmeye çalıştıktan sonra Eylül 2022'de öldü.


Ailenin açtığı davaya göre, iki çocuk babası Paxson, kızının bir arkadaşının evindeki doğum günü partisinden eve dönüyordu ve öldüğü sırada tanımadığı bir mahalledeydi.


Ne olmuştu?


Karısı daha önce iki kızını eve bırakmıştı ve o da temizliğe yardım etmek için evde kalmıştı.


Ailenin avukatları davayı duyuran bir bildiride, "Yerel yollara aşina olmadığı için Google Haritalar'a güvenerek alternatif yolun kendisini güvenli bir şekilde evine, karısına ve kızlarına yönlendireceğini umuyordu.


Trajik bir şekilde, karanlıkta ve yağmurda arabasını dikkatli bir şekilde sürerken, Google'ın modası geçmiş talimatlarını hiçbir şüphe duymadan takip etti ve çarparak boğuldu" denildi.


Davaya göre, yerel sakinler, köprünün 2013'te çökmesinin ardından çevrimiçi haritalarını değiştirmeleri için Google ile defalarca temasa geçmişti.


Davada ayrıca köprünün bakımını yapma görevi olduğu iddia edilen üç yerel şirkete de dava açılıyor.

#Google
#Köprü
#Harita
1 saat önce
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