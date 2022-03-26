Hackerlar özel hastaneyi hedef aldı: 500 bin kişinin sağlık verisi çalındı

Bankaların ve alışveriş sitelerinin sistemlerine sızıp vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren bilgisayar korsanları, bu kez kendine bir sağlık kuruluşunu hedef seçti. "Medilife Sağlık Grubu" adıyla faaliyet gösteren Yonca Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne gerçekleşen siber saldırıda, 500 bin hasta ve çalışana ait kişisel bilgiler ile 2.5 milyon kayıt ele geçirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), söz konusu veri ihlaliyle ilgili kamuoyu açıklaması yaptı.

SAĞLIK BİLGİLERİ DE VAR

İhlalin 15 Mart’ta başladığı, 1 gün sonra tespit edildiği kaydedilen açıklamada, gerçekleşen saldırının tipik Ransomware, DdoS vb. bir saldırı olmadığı ifade edildi. Veri hırsızlarının kişisel bilgilerin depolandığı klasörlerin içeriğine erişip erişemediği konusunda danışmanlık şirketince yapılan incelemenin devam ettiği kaydedildi. İhlalden çalışan ve hasta gruplarının etkilendiği, kişisel veriler arasında “kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, finans, pazarlama bilgileri, sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ile genetik verilerin” bulunduğu açıklandı.

DÜNYA Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Musk'ı tehdit etti: Bizi bekle şımarık milyarder

GÜNDEM Sinoplu hacker Trump’ın sitesini çökertti: Haşr Suresi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videosunu yayınladı