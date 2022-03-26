Teknoloji Hackerlar özel hastaneyi hedef aldı 500 bin kişinin sağlık verisi çalındı
İNTERNET

Hackerlar özel hastaneyi hedef aldı: 500 bin kişinin sağlık verisi çalındı

İstanbul’da Medilife Sağlık Grubu’nun sistemine sızan hackerler, 500 bin hasta ve çalışana ait kişisel bilgileri ele geçirdi. Türkiye’deki son yılların en büyük veri hırsızlığına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 2,5 milyon kaydın çalındığını açıkladı. Hırsızların, hangi klasörlere ulaşıp ulaşamadığı inceleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hackerlar özel hastaneyi hedef aldı: 500 bin kişinin sağlık verisi çalındı
Arşiv

Bankaların ve alışveriş sitelerinin sistemlerine sızıp vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren bilgisayar korsanları, bu kez kendine bir sağlık kuruluşunu hedef seçti. "Medilife Sağlık Grubu" adıyla faaliyet gösteren Yonca Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne gerçekleşen siber saldırıda, 500 bin hasta ve çalışana ait kişisel bilgiler ile 2.5 milyon kayıt ele geçirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), söz konusu veri ihlaliyle ilgili kamuoyu açıklaması yaptı.

SAĞLIK BİLGİLERİ DE VAR

  • İhlalin 15 Mart’ta başladığı, 1 gün sonra tespit edildiği kaydedilen açıklamada, gerçekleşen saldırının tipik Ransomware, DdoS vb. bir saldırı olmadığı ifade edildi. Veri hırsızlarının kişisel bilgilerin depolandığı klasörlerin içeriğine erişip erişemediği konusunda danışmanlık şirketince yapılan incelemenin devam ettiği kaydedildi. İhlalden çalışan ve hasta gruplarının etkilendiği, kişisel veriler arasında “kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, finans, pazarlama bilgileri, sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ile genetik verilerin” bulunduğu açıklandı.

Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Musk'ı tehdit etti: Bizi bekle şımarık milyarder
DÜNYA
Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Musk'ı tehdit etti: Bizi bekle şımarık milyarder

Sinoplu hacker Trump’ın sitesini çökertti: Haşr Suresi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videosunu yayınladı
GÜNDEM
Sinoplu hacker Trump’ın sitesini çökertti: Haşr Suresi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videosunu yayınladı

PKK’nın hacker grubuna darbe
GÜNDEM
PKK’nın hacker grubuna darbe
Güngörende pitbull tarafından ısırılmıştı

Güngören'de pitbull tarafından ısırılmıştı

​Köpek sahibiyle birlikte o da tutuklandı.
Araba almak için gitti cenazesi geldi

Araba almak için gitti cenazesi geldi

​Bir kenti yasa boğan ölüm: "Bu tüm Türkiye'ye yapılmıştır."
Rus işgalinde 31inci gün: Karşılıklı itiraflar

Sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Ay-Yıldızlı <br>formayı giyecek

Ay-Yıldızlı
formayı giyecek

Almanlar çok istemişti, Türkiye'yi tercih etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.