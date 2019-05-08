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Teknoloji Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı
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BİLİM

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

"Steam Cup Turkey" yarışmasında harmandalı oynayan robotla birinci olan Manisa Fen Lisesi öğrencileri, final hakkı kazandıkları Avrupa'da da aynı başarıyı hedefliyor.

Haber Merkezi AA
Harmandalı oynayan robot.
Harmandalı oynayan robot.

"Harmandalı zeybeği" oynayan robot ile Türkiye birinciliğine ulaşan Manisalı öğrenciler, aynı başarıyı Avrupa'ya da taşımak istiyor.

Manisa Fen Lisesi öğrencileri, her yaştan katılımcıların yer aldığı Steam Cup Turkey'e hazırlık kapsamında tasarladıkları robota "Harmandalı zeybeği"nin figürlerini kodladı. Robota zeybek kostümü giydiren öğrenciler, geçen ay İstanbul'da düzenlenen Steam Cup Turkey'e katıldı.

"Harmandalı zeybeği" oynayan robot ile "Sahne ve koreografi" kategorisinde ilk sırayı alan öğrenciler, sahnede robotla zeybek oynayarak birinciliği de Manisa'ya getirdi.

Katıldıkları ilk robot yarışmasından dereceyle dönen Manisalı öğrenciler, aynı başarıyı Avrupa'ya da taşımak istiyor.

Avrupa'dan birincilikle dönmek istiyoruz

Bilişim teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın da Steam Cup'ın, robotik alanda dünyanın en büyük yarışmalarından biri olduğuna işaret etti.

Yarışma sonunda doğrudan finallere katılma hakkı elde ettiklerini belirten Gözaydın, şöyle konuştu:

"İlk robotumuzu yöremizden bir şarkıyla dans ettirmeyi planladık ve harmandalıyı seçtik. Çocuklarımız robotu kodladı, giydirdi, son derece güzel ve eğlenceli bir figür ortaya çıktı. Yarışmada robotun defalarca oynaması talep edildi, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Öğrencilerimizle önümüzdeki yaz döneminde daha fazla çalışarak, kendimizi ve robotumuzu geliştirerek, Avrupa'dan ülkemize birincilikle dönmek istiyoruz."

İlk yarışmadaki başarılarının gelecek adına umut verdiğini dile getiren Gözaydın, öğrencilerin bundan sonra yazılım, siber güvenlik, havacılık, uzay, drone ve su altı alanlarında çalışacağını vurguladı.

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Öğrencilerden Berfin Şara Koldaş ise yöresel bir dansın teknolojiyle harmanlanması sonucu ortaya çıkan robotla yarışmaya katıldıklarına işaret ederek, "Robotik alanda kendimizi geliştirerek ilerlemeye çalışacağız. İnşallah Avrupa'da yapılacak finallerde de birinci olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Erkan Öncü de ilk yarışmaları olduğu için heyecanlandıklarını ancak ekip olarak her şeyin üstesinde geldiklerini anlattı.

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı
OYNAT 01:27
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı
Manisa Fen Lisesi öğrencileri, her yaştan katılımcıların yer aldığı Steam Cup Turkey'e hazırlık kapsamında tasarladıkları robota 'Harmandalı zeybeği'nin figürlerini kodladı. Robota zeybek kostümü giydiren öğrenciler, geçen ay İstanbul'da düzenlenen Steam Cup Turkey'e katıldı. 'Harmandalı zeybeği' oynayan robot ile Türkiye birinciliğine ulaşan Manisalı öğrenciler, aynı başarıyı Avrupa'ya da taşımak istiyor.


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