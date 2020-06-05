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Teknoloji Konya Bilim Merkezi ziyaretçilerini bekliyor
BİLİM

Konya Bilim Merkezi ziyaretçilerini bekliyor

Konya Bilim Merkezi, yeni normalleşme takvimi kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde bilim meraklılarına hizmet veriyor. Konya Bilim Merkezi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınında yeni normalleşme takvimi doğrultusunda ziyaretlerini bilimle buluşturmaya yeniden başladı.

Haber Merkezi İHA
Öğrenciler Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret edebilecek.
Öğrenciler Konya Bilim Merkezi'ni ziyaret edebilecek.
  • Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, yeni normalleşme sürecinde gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak sosyal mesafeye uygun olarak bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Yaz ayları boyunca her yaş grubu için farklı temalarda etkinlikler düzenlenecek olan Konya Bilim Merkezi’nde uzun süredir evde kalan çocuklar için de özel bilimsel faaliyetler planlanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında daha çok açık alanda uygulanacak Doğa-Bilim kampları ile çocuklara yönelik eğlenceli bilimsel etkinlikler de yapılacak.

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Pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu da 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Konya Bilim Merkezi’ndeki etkinliklerden haberdar olmak isteyenler Konya Bilim Merkezi’nin ww.kbm.org.tr web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

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