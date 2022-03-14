Moneybo ile sadakat programları tek bir platformda.

Moneybo, geliştirdiği yenilikçi teknoloji sayesinde, Kurumların son kullanıcılarına, bayilerine ve çalışanlarına özel olarak tasarlanmış sadakat programları sunmasına olanak tanıyor. Kurumlar bu sayede bağlılık yaratmak istedikleri her paydaşı için özelleştirilebilir fayda, fırsat ve indirim ağlarını kolayca uygulayabilir hale geliyor.

Hızlı ve ölçümlenebilir

Moneybo’nun öne çıkan özellikleri arasında, sunduğu hizmetin hızlı ve ölçümlenebilir olması sayesinde, kurumların sadakat programlarındaki verimliliği artırması geliyor.

Bununla birlikte gerçek zamanlı aksiyonlar alabilen Moneybo platformu, anlık kampanya değiştirme, uygun hedef kitlelere göre çeşitli fayda, fırsat ve indirimler sağlayabilen altyapısı ile Kurumların yazılım süreci gerekmeden hızlı aksiyon alabilmesini hedefliyor.

Çözümle ilgili ayrıntılı bilgiler şirketin web sitesinde yer alıyor (moneybo.com.tr)

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Telekom ve fintek deneyimli güçlü ekip

Moneybo’nun Genel Müdürlüğü görevini Aslı Odabaşı üstleniyor. Telekomünikasyon, Pazarlama Teknolojileri ve Sadakat Çözümleri konusunda 15 yılı aşkın deneyimi bulunan Moneybo Genel Müdürü Aslı Odabaşı Kurumların, Sadakat hizmeti vermek istediklerinde karşılarına çıkan insan kaynağı yönetimi, teknoloji ihtiyacı, üye iş yeri edinme gibi maliyetli ve zor süreçlerini tek noktadan yöneteceklerinin altını çizerken, gerçek zamanlı aksiyonlar alabilmek üzerine tasarlanan platformda, kurumların anlık fayda ve fırsatları paydaşlarına sunarak yeni bir deneyim ve bağlılık artışı hedeflediklerini belirtti.

Büyüme planları içerisinde yurtiçi ve yurtdışı yatırım fırsatlarını da değerlendirdiklerini belirten Odabaşı, sektörün büyümesi ve pozitif rekabeti güçlendirmek için her türlü işbirliğine açık olduklarının da vurguladı.

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Moneybo, Sadakat sistemlerini tek bir platform üzerinden kurumlara sunmak üzere Kasım Kasım 2021 yılında kurulmuştur. Şirket, 2010 yılında kurulup 2015 yılında Elektronik Para ve Ödeme hizmetleri lisansını alan Türkiye’nin ilk ve tek fintech servis platform sağlayıcısı (FaaS) Şirketi Olan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş’nin iştirakidir.