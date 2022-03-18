Publicis Groupe Türkiye ve Amazon Ads iş birliği

Publicis Groupe Türkiye, Amazon Türkiye iş birliğiyle Ocak ayında gerçekleştirilen Amazon Ads Academy sertifika eğitimlerini (Amazon Bootcamp) tamamladı. Eğitimlerin ardından Grubun hizmet verdiği markalarla birlikte hayata geçirilebilecek yeni potansiyel çalışma alanları da belirlendi. Amazon Ads’in yeni programatik reklam platformu Amazon DSP, Grubun markaları arasında ilk defa Samsung ve Karaca için hayata geçirildi.

Publicis Groupe Türkiye E-Ticaret Direktörü ve İş Geliştirme Partneri Tolga Toksöz, Grubun Amazon Türkiye ile olan iş birliği hakkında şunları söyledi:

“Publicis Groupe Türkiye’nin 20’ye yakın uzmanlık alanının güçlü kollarından biri olan Publicis Commerce ekibimiz ile Amazon Türkiye; eğitim sürecinden yayın aşamasına kadar, tek bir takım olarak hareket etti.

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Bu sayede oyunun kurallarını değiştirecek stratejiler ile markalarımıza hizmet sağladık. 8 ay boyunca süren çalışmalarımız doğrultusunda Amazon'un Türkiye DSP lansmanının ilk ortaklarından biri olduk. Türkiye’deki DSP Platformları arasına eklenen Amazon’un, sektörün yeni yönlere doğru ilerlemesi, yeni rekabet ve fırsat ortamlarının yaratılması yönünde gelişen bu sürece dahil olan ilk ajanslardan biri olarak konumlanmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu süreçte Publicis Groupe'un ‘Power of One’ iş modeli ile ilerlememiz, markaların stratejilerine uyumlu olacak şekilde lansmanın gerçekleştirilmesinde büyük avantaj sağladı. “One Team” yapılarımızdan Karaca ve Samsung markaları ile lansmanın ilk günü tüm kurulumları tamamladık. Önümüzdeki dönemde değişen oyunun yeni kurallarını, hizmet verdiğimiz tüm markalarımızın hayatına dahil etmeyi ve markalarımızın hedefleri doğrultusunda birlikte yürüyeceğimiz yeni fırsat alanları yaratmayı amaçlıyoruz.”