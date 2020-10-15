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Teknoloji RTÜKten açıklama Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yaptı
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RTÜK'ten açıklama: Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) dijital müzik uygulaması Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başladığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Spotify başvurusunu yaptı.
Spotify başvurusunu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Spotify'ın lisanslama ile ilgili başvurup başvurmayacağı konuşuluyordu. RTÜK'ün platforma verdiği süre dolmadan Spotify'ın lisanslama için hazırlıklara başladığı öğrendildi.


RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada,

  • "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir" denildi.

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