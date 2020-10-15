RTÜK'ten açıklama: Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yaptı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) dijital müzik uygulaması Spotify'ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başladığını duyurdu.

Haber Merkezi 15 Ekim 2020, 13:42 Son Güncelleme: 15 Ekim 2020, 13:46 DHA