RTÜK'ten açıklama: Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yaptı

Geçtiğimiz günlerde Spotify'ın lisanslama ile ilgili başvurup başvurmayacağı konuşuluyordu. RTÜK'ün platforma verdiği süre dolmadan Spotify'ın lisanslama için hazırlıklara başladığı öğrendildi.
Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir. pic.twitter.com/yfIeoPNzpT
Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir. pic.twitter.com/yfIeoPNzpT— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) October 15, 2020
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada,
- "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başlamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir" denildi.