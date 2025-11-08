Samsun’da dijital vizyon buluşması: 'Dijital Gençler, Teknolojik Şehirler-Net Konuşalım' söyleşisi büyük ilgi gördü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, gençlere siyasete katılmaları çağrısında bulundu.

Kendilerinin AK Parti'nin içinden geldiğini belirten Varank, "Ama bizim siyaset tavsiyemiz sadece AK Parti'li gençler için değil. Muhalif de olabilirsiniz. Kendi hayat tarzınıza ve düşüncenize göre bir şeyler başarmak istiyorsanız sizin de yapmanız gereken siyasetin muhalefeti tarafında bu işlerle haşır neşir olmak." dedi.

Gençlere bir tavsiyede daha bulunmak istediğini dile getiren Varank, "Muhalefeti de düşünüyorsanız, iktidar yanlısı da düşünüyorsanız, Türkiye'nin kaderine etki etmek istiyorsanız mutlaka siyasetle ilgilenin, mutlaka siyasetin içinde olun." ifadesini kullandı.





Ömer İleri ise yurt dışında yaşama ve kariyer fırsatları hakkında değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Uzun yıllarını yurt dışında geçirmiş biri olarak oralara gitme sürecine kategorik anlamda karşı olmadığına dikkati çeken İleri, şöyle konuştu:

"Tabii ki belli hedef, belli fırsat doğrultusunda gidilebilir. Hatta bazı arkadaşlarımız gidip oralarda yükselebilir. Bunun da memlekete faydası var ama şuna tamamen karşıyım. Bunu yapmaya çalıştılar bu memlekette; Türkiye'de işler şöyle kötü gidiyor, yurt dışında şartlar şöyle iyi, Türkiye'de yaşanmaz, orada yaşanır. Bu şekilde hem memlekete zararlı hem de giden arkadaşlara yazık oluyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla ise tersine dönmüş bu durum."

Söyleşide Türkiye'nin teknoloji ve dijital dönüşüm vizyonu, gençlerin bu süreçteki rolü, dijitalleşen kamu hizmetleri, yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ve teknoloji odaklı girişimcilik konuları ele alındı.

Katılımcılar, daha sonra Varank ve İleri'ye merak ettikleri konularla ilgili soru sordu.







