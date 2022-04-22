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Teknoloji Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
SOSYAL MEDYA

Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi

AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. 60 maddeden oluşması beklenen taslak metnin kısa süre içerisinde teklife dönüşmesi ve Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
​Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi: 60 maddelik taslak hazır, Sosyal medya düzenlemesi nedir?
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AK Parti'nin yaklaşık sekiz aydır üzerinde çalıştığı, dezenformasyon düzenlemesinde sona gelindi. Yasa teklifinin taslak metni tamamlandı.

60 maddelik taslak metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metnin sunumu yapıldı.

Düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği iftarda da gündeme geldiği belirtiliyor.

Önümüzdeki hafta salı günü ise AK Parti ve MHP'li kurmayların düzenlemeyi değerlendirmeleri bekleniyor.

Dezenformasyonla mücadelede son viraj
GÜNDEM
Dezenformasyonla mücadelede son viraj

Ana unsur 'yalan haberle' mücadele

Taslak metnin ana unsuru "yalan haber" ve "dezenformasyonla" mücadele.

  • Düzenlemeyle özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yalan haber tanımlamasının da yapıldığı düzenlemeyle, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haberleri yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

Sosyal medya temsilcileri gerçek kişi olacak

Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin 'gerçek' kişi olması sağlanacak.

Düzenlemeyle internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor. Kanun teklifinin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

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