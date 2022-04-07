Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Twitter açıkladı Elon Muska ayrıcalık yapılmayacak
İNTERNET

Twitter açıkladı: Elon Musk'a ayrıcalık yapılmayacak

Twitter, geçtiğimiz günlerde büyük miktarda hisse satın alarak bir anda platformun en büyük bireysel ortağı haline gelen Elon Musk'a karşı herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını, kuralların Musk için de eksiksiz olarak uygulanmaya devam edileceğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Twitter açıkladı: Elon Muska ayrıcalık yapılmayacak
Elon Musk.

Twitter, artık şirketin yönetim kurulunda bir koltuğa sahip olmasının ardından Tesla CEO'su Elon Musk'a platformda özel muamele yapılmayacağını açıkladı. Twitter sözcüsü Adrian Zamora, The Verge'e yaptığı açıklamada, platformun politikalarının ve kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasında tarafsızlığa bağlı olduğunu söyledi ve Musk'ın herkesle aynı Twitter kurallarına tabi olmaya devam edeceğini işaret etti. Yani bir ihlal olması gibi durumlarda Twitter, halen Musk'ı platformdan yasaklayabilir veya hesabını askıya alabilir.

  • Musk'ın platform üzerindeki potansiyel etkisi ile ilgili olarak Zamora, yönetim kurulu üyelerinin Twitter'ın politikaları hakkında karar veremediklerini, ancak rehberlik ve geri bildirim sağlama konusunda hala büyük bir rol oynadıklarını söyledi.

Zamora, “Politika kararlarımız kurul veya hissedarlar tarafından belirlenmiyor” dedi ve devam etti: “Her zaman olduğu gibi, kurulumuz hizmetimizin tamamında önemli bir danışmanlık ve geri bildirim rolü oynuyor. Günlük operasyonlarımız ve kararlarımız Twitter yönetimi ve çalışanları tarafından alınmaktadır.”

Ancak Musk, Twitter'ın bazı önemli yönleri üzerinde doğrudan söz sahibi olacak. Yönetim kurulu üyelerinin birleşmeleri (veya satın almaları) onaylaması ve işin nasıl yürüdüğünü denetlemesi gerekiyor. Bu, "günlük" kararlar anlamına gelmese de şirket üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

Musk, bu hafta Twitter'da yüzde 9,2 hisse satın aldığını açıkladıktan sonra, platformun CEO'su Parag Agrawal, Musk'ın 2024 yılına kadar şirketin yönetim kurulunda 2. sınıf bir yönetici olarak görev yapacağını doğruladı. Musk artık en büyük bireysel Twitter hissedarı olduğu için, daha önce platformu büyük ölçüde eleştirmesinden dolayı, birçok kullanıcının Musk'ın kararlar üzerinde ne tür bir etkisi olabileceğini merak etmesine sebep oldu.

Musk, Mart ayında, takipçilerine Twitter'ın ifade özgürlüğü ilkesine "kesinlikle bağlı olduğunu düşünüp düşünmediklerini" sormak için bir anket düzenlemişti. Pazartesi günü de, Twitter takipçilerine Twitter'ın bir "düzenle" düğmesi eklemesi gerektiğini düşünüp düşündüklerini sordu.

Elon Musk paylaştı: İşte Twitter’da yapacağı ilk yenilik
TEKNOLOJİ
Elon Musk paylaştı: İşte Twitter’da yapacağı ilk yenilik

Elon Musk artık Twitter’ın en büyük ortağı
TEKNOLOJİ
Elon Musk artık Twitter’ın en büyük ortağı
Vatandaşa darbe vuracak

Vatandaşa darbe vuracak

​ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan ilk açıklama.
Pencere yöntemiyle7 milyonluk vurgun

Pencere yöntemiyle
7 milyonluk vurgun

​İmzaladığı kargo kağıdı hayatını altüst etti.
Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Bahçeli: Hayat pahalılığı geçicidir, üstesinden geleceğiz.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Oruçlarını siren sesiyle açıyorlar.

​Bir ilin kaderini değiştirecek.

Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi.

​Hollanda'da enflasyon tarihi rekor kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.