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Teknoloji Twitterın kurucusu Dorseyden pişmanlık açıklaması
İNTERNET

Twitter’ın kurucusu Dorsey'den 'pişmanlık' açıklaması

Twitter kurucusu Jack Dorsey, internetin durumu için kısmen kendini suçladığını belirterek, ''Keşif ve kimliğin şirketlerde merkezileştirilmesi internete gerçekten zarar verdi. Kısmen suçlu olduğumun farkındayım ve bundan pişmanım'' dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Twitter’ın kurucusu Dorseyden pişmanlık açıklaması
Twitter kurucusu Jack Dorsey.

Twitter kurucusu Jack Dorsey, internetin durumunu kendisini suçladı. Dorsey, "Keşif ve kimliğin şirketlerde merkezileştirilmesi internete gerçekten zarar verdi. Kısmen suçlu olduğumun farkındayım ve bundan pişmanım." ifadelerini kullandı.

  • Dorsey, internetin ilk günlerine kadar uzanan bazı çevrimiçi iletişim sistemlerine atıfta bulunarak, bir tweet'inde "usenet, irc, web... Keşif ve kimliğin şirketlerde merkezileştirilmesi internete gerçekten zarar verdi" şeklinde yazdı.


Affirm CEO'su ve kurucu ortağı Max Levchin, Jack Dorsey'in tweetine yanıt verirken “İnternet, bir izleyici kazanmak ve para kazanmak için gerekli olduğu için sanat evinden gişe rekorları kıran bir filme dönüştü". dedi.

Jack Dorsey, "Belki önce protokole daha fazla vurgu, sonra arayüz yardımcı olabilirdi. Para kazanma konusunda daha az teknoloji seçeneği olduğu konusunda hemfikirim. Bu, reklamcılığın baskın olmasına yol açtı" diye devam etti.

2006'da Twitter'ın kurucularından olan ve Kasım'da İstifa etmeden önce CEO olarak görev yapan Jack Dorsey, daha önce internetin ademi merkezileştirilmesini desteklemişti.

Jack Dorsey 2019'da, Twitter'ın temel teknolojisi BlueSky'de "sosyal medya için açık ve merkezi olmayan bir standart" olacağını söyleyerek değişiklikleri duyurmuştu.

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