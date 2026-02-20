Xiaomi 17 Pro Max Türkiye'ye ne zaman gelecek? Lansman tarihi belli oldu

Xiaomi 17 serisinin küresel lansman tarihi resmen netleşti. Çin’de tanıtımının ardından dünya pazarına hazırlanan seri, 28 Şubat 2026’da İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek etkinlikle uluslararası kullanıcılarla buluşacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, Leica destekli kamera teknolojisi ve HyperOS 3 yazılımı, serinin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Lansman TSİ 16.00’da canlı yayınlanacak.

Barselona’da küresel tanıtım

Avrupa’nın teknoloji etkinlikleriyle bilinen şehirlerinden Barselona’da yapılacak organizasyonda Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max ve Xiaomi 17 Ultra modelleri sahne alacak. Şirketin global lansman sayfası da etkinliği doğruladı. Tanıtımın Türkiye dâhil birçok ülkede eş zamanlı izlenebileceği açıklandı.

Etkinlikte ayrıca Avrupa pazarında “Leitzphone powered by Xiaomi” adıyla anılması beklenen özel bir Leica Edition modelinin de duyurulabileceği ifade ediliyor.

Kullanıcılara özel hizmet paketi

Xiaomi, yeni amiral gemisi modellerini tercih edecek kullanıcılar için çeşitli avantajlar sunacağını bildirdi. Buna göre Xiaomi 17 serisi sahipleri 24 aylık kalite güvencesinden yararlanacak. İlk 6 ay içinde ücretsiz ekran değişimi, garanti süresi boyunca garanti dışı onarımlarda ücretsiz işçilik desteği de sağlanacak.

Bunun yanında 3 ay süreyle YouTube Premium ve Google AI Pro deneme üyeliği de pakete dâhil edilecek. Lansmanı canlı izleyenler için etkinlik sırasında ek sürprizlerin duyurulacağı belirtildi.

Xiaomi 17 serisi Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Xiaomi 17 serisinin global sürümü 28 Şubat 2026 tarihinde TSİ 16.00'da tanıtılacak. Xiaomi Türkiye'nin web sitesinde lansman için özel bir web sayfası hazırlandı. Bu web sayfasında canlı yayın için yerini rezerve ederek 6000 TL indirim kuponu kazanma ve abone olarak 500 Mi puanı kazanma fırsatları mevcut. Web sitesinde ayrıca bir geri sayım da bulunuyor.

Teknik özellikler öne çıkıyor

Xiaomi 17 ailesinin tamamında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemi yer alıyor. Ekran tarafında 120Hz yenileme hızına sahip 12-bit LTPO OLED paneller kullanılıyor. Ultra modelde 2K çözünürlük tercih edilirken, diğer modeller 1.5K çözünürlükle geliyor.

Kamera tarafında Leica iş birliği dikkat çekiyor. Seride 50 MP ana kamera standart hâle gelirken, Ultra modelde 200 MP periskop telefoto lens bulunuyor. Ön kamera çözünürlüğü tüm modellerde 50 MP olarak konumlandırılmış durumda.

Batarya kapasitesi model bazında değişiyor. Xiaomi 17 Pro Max 7500 mAh ile serinin en yüksek kapasitesine sahip olurken, diğer modeller 6300 mAh ile 7000 mAh arasında değişen pil seçenekleri sunuyor. 90W ve 100W kablolu hızlı şarj desteği ile 50W kablosuz şarj özelliği de dikkat çeken teknik detaylar arasında yer alıyor.







