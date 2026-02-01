Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Mobil
Xiaomi 17T’nin özellikleri sızdı: Dimensity 9500s sürprizi

Xiaomi 17T’nin özellikleri sızdı: Dimensity 9500s sürprizi

22:461/02/2026, Pazar
G: 2/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T

Xiaomi’nin yeni telefonu Xiaomi 17T için paylaşılan son sızıntılar, modelin Dimensity 9500s işlemci, AMOLED ekran ve yüksek yenileme hızı gibi donanımlarla geleceğine işaret ediyor. Kamera tarafında yüksek çözünürlüklü ana sensör öne çıkarken, güçlü batarya ve soğutma sistemiyle uzun kullanım hedefleniyor. Cihazın rekabetçi bir fiyatla konumlanması bekleniyor.

Xiaomi’nin T serisinde konumlandırdığı yeni model Xiaomi 17T, sızdırılan teknik detaylarla gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, performans odağıyla öne çıkan Dimensity 9500s işlemciyle gelecek. Orta-üst segmente hitap eden modelin, özellikle oyun ve yoğun kullanım senaryolarında kararlı bir deneyim sunması hedefleniyor.

Performans ve soğutma beklentisi

Sızıntılarda öne çıkan en önemli başlıklardan biri, Xiaomi 17T’nin Dimensity serisinin yeni yonga setini kullanacak olması. Bu işlemcinin performans ile enerji verimliliğini dengede tutacağı belirtilirken, cihazın buna eşlik edecek şekilde gelişmiş soğutma çözümleri taşıyabileceği konuşuluyor. Böylece uzun süreli kullanımda stabil performansın korunması amaçlanıyor.

Batarya tarafında güçlü kullanım süresi

Cihazın pil tarafında da iddialı olması bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 17T, yüksek kapasiteli batarya ile gelecek ve T serisinin kullanım süresi konusundaki çizgisini devam ettirecek. Bu yaklaşımın, günlük kullanımın ötesine geçen kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermek için tercih edildiği ifade ediliyor.

Kamera ve ekran özellikleri

Kamera bölümünde ise yüksek çözünürlüklü ana kamera ön plana çıkıyor. Xiaomi’nin görüntü işleme yazılımıyla desteklenen bu sistemin, fotoğraf ve video performansında daha güçlü bir deneyim vadetmesi bekleniyor. Ekran tarafında da serinin standartlarını sürdüren bir tablo var: AMOLED panel ve yüksek yenileme hızı beklentisi korunuyor.

Xiaomi 17T’nin, ABD doları bazında rekabetçi bir fiyatlandırmayla piyasada konumlanacağı konuşulurken, nihai detayların resmi tanıtımla netleşmesi bekleniyor.

#xiaomi 17t
#xiaomi
#dimensity 9500s
#amoled ekran
#akıllı telefon
#telefon özellikleri
#sızıntı
#orta-üst segment telefon
#oyun telefonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması