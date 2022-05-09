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TGDF 2021 Dış Ticaret Verileri yayınlandı: Hangi ürün ve hangi sektör lider?

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, ‘2021 Dış Ticaret Verileri Raporu’nu yayınladı. Dijital Veri Paneli baz alınarak oluşturulan 2021 Dış Ticaret Verileri raporu, bu yıla ilişkin gıda, tarım ve içecek sektörü dış ticaret verileri ve dış ticarette ön plana çıkan bilgileri içeriyor. Peki, hangi ürün ve hangi sektör lider? İşte, TGDF 2021 Dış Ticaret Verilerine dair detaylar.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
TGDF 2021 Dış Ticaret Verileri yayınlandı: Hangi ürün ve hangi sektör lider
TGDF 2021 DIŞ TİCARET VERİLERİ

TGDF 2021 Dış Ticaret Verileri Raporu’nu çıkardı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), ‘2021 Dış Ticaret Verileri Raporu’nu yayınlayarak hangi ürünün ve sektörün lider olduğuna merak uyandırdı. İşte, detaylar.

DIŞ TİCARET VERİLERİNİN İÇERİĞİ NEDİR? KİM TARAFINDAN HAZIRLANIYOR?


TGDF Dijital Veri Paneli temel alınarak oluşturulan ‘2021 Dış Ticaret Verileri Raporu’ yayınlandı. Rapor, 2021 yılı geneline ilişkin tarım, gıda ve içecek sektörü dış ticaret verilerini ve dış ticarette öne çıkan bilgileri içeriyor. TGDF Dijital Veri Paneli, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) çerçevesindeki Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanıyor.

Paneldeki verilere 01 ile 24 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29’uncu ve 35’inci fasıllardan seçili ürünler dahil ediliyor.
İhracat, ithalat, birim ithalat ve ihracat değerleri, dış ticaret dengesi gibi genel verilerin yanında ürün, ülke ve sektör bazlı dış ticaret veri ve değerlendirmelerinin de yer aldığı raporda, aynı zamanda yakın dönemdeki dış ticaret verilerinin seyrine ve karşılaştırmalara da yer veriliyor.

TGDF 2021 DIŞ TİCARET VERİLERİNİN RAPORLARI


2021 yılında 5,76 milyar dolar dış ticaret fazlası TGDF 2021 Dış Ticaret Verileri Raporu’na göre tarım, gıda ve içecek sektöründe ihracat 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 21 oranında artarak 22,9 milyar dolara, ithalat yüzde 22 artarak 17,2 milyar dolara ulaştı. İhracat yıla yavaş bir giriş yaptıktan sonra toparlandı ve yılın devamını güçlü artışlarla geçirdi. İthalat ise yıla belirgin artışlarla başladıktan sonra yılın devamında yavaşladı.

2021 yılında sektörün dış ticaret fazlası, önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 5,76 milyar dolar oldu. 2021 yılı, ihracatın ve ithalatın yüzde 20’nin üzerinde artışlarla tamamladığı bir yıl olarak kayda geçti.
Birim ihracat değeri 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,7 artarak bin 97 dolar/ton, birim ithalat değeri yüzde 28,2 artarak 606 dolar/ton olarak gerçekleşti.

TGDF 2021 ÜRÜN BAZINDA DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ürün bazında dış ticaret verileri;

Rapora göre, 2021 yılında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla Fındık İçi, Un, Makarna, Rafine Ayçiçek Yağı ve Ambalajlı Fındık olurken, en çok ithal edilen ürünler Buğday, Soya Fasulyesi, Ham Ayçiçeği Yağı, Palm Yağı ve Arpa şeklinde sıralandı.

TGDF 2021 SEKTÖR BAZINDA DIŞ TİCARET VERİLERİ


Sektör bazında dış ticaret verileri;
rapordaki sektör verilerine göre 2021 yılında Sert Kabuklu Meyveler, Şeker ve Şekerli Mamuller, Yaş Meyve, Bitkisel Yağ ve Balıkçılık-Su Ürünleri Sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. Hayvan Yemi, Bitkisel Yağ, Un, Kakao-Çikolata ile Tütün ve Mamülleri Sektörleri ise aynı dönemde en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı.

25 FARKLI ALT SEKTÖRE GÖRE TÜM DETAY RAPOLAR TGDF SİTESİNDE YAYINLANDI

Raporda en çok hangi ülkelere ihracat ve ithalat yapıldığı, en fazla ihraç ve ithal edilen ürün kalemlerine ilişkin detaylar ile 25 farklı alt sektörün mevcut ve geçmiş yıllara ait dış ticaret hacimleri, dış ticaret dengeleri gibi birçok önemli veri yer alıyor.

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