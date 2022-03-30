​Tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir?

Gözbebeğimiz Ramazan'a sayılı günler kaldı. Özellikle sahurda yenilecek yiyecekler enerjik kalmamızı ve tok kalmamızı sağlayacaktır. Uzmanlara göre, iyi bir sahur yemeğinin sağlık açısından makul ve yararlı olması gerekir. Peki, sahurda bizleri tok tutacak yiyecekler neler ve sahurda ne yenilir?

RAMAZAN AYINDA TOK TUTAN BESİNLER

Sahurda yapılacak besin tercihi doğru yapılmalıdır ve sahur mutlaka atlatılmaması gereken bir öğündür.

Zeytin

Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.

Çorba

Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.

REKLAM

Yumurta

Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.

Çörekotu

Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

Çavdar ekmeği

Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Süt

Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.

REKLAM

Yoğurt

En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.

Peynir

Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

BİR DİĞER SAĞLIKLI SAHURDA TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİN ÇEŞİTLERİ

Yulaf

Kalorisi düşük, doyuruculuğu yüksek bir besinle sahur yapmak isterseniz size sahurda ne tok tutar sorusunun yanıtını yulafla vereceğiz.

Yulaf özelikle çözünebilir lif (beta-glukan) içeriği sayesinde mide hacminizi doldurarak uzun süre tokluk hissi sağlar.

REKLAM

Aynı zamanda sahura ekleyeceğiniz yulaf sayesinde ramazan boyunca kabızlık şikayetlerinin de önüne geçebilirsiniz.

Mevsim Yeşillikleri

Sahurda tok tutan hafif yiyecekler arıyorsanız yeşilliklerin her türü size çok iyi gelir.

Yapacağınız mevsim yeşilliklerinden oluşan bir salata ile hem vitamin mineral ihtiyacınızı karşılayabilir hem de yüksek lif içerikleri sayesinde mide hacminizi doldurarak daha fazla tokluk hissi sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda sindirim sisteminize yarar sağlayarak ramazan boyunca kabızlık sorunu yaşamazsınız.

Sahurda az kalorili tok tutan yiyecekler tüketmek isteyenler mevsim yeşilliklerinin yer aldığı salata yiyebilir.

REKLAM

Marul, maydanoz, nane, dereotu gibi en sevilen yeşillikleri sahurda tüketerek hem kilo alımını önlersiniz.

Salatanıza protein desteği olarak peynir ve ceviz ekleyebilirsiniz.

Yağlı Tohumlar – Çiğ Kuru Yemişler

Sahurda tok tutan sağlıklı yiyecekler listesinde leziz kuru yemişler ve sindirim sistemi dostu yağlı tohumların önemli bir yeri vardır.

Badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar mide boşalma süresini geciktirmeleri sayesinde daha fazla tokluk hissi verirler.

Sahurda zeytin yerine kavrulmamış, tuzsuz yağlı tohumlara yer vererek susama riskinizi de en aza indirebilirsiniz.

REKLAM

Ancak kilo problemi ile karşılaşmamak için porsiyon kontrolünü elden bırakmadan tüketmelisiniz.

Tarçın

Tok tutan yiyecekler sahurda doğru baharatlar ile buluştuğunda tokluğun daha uzun süreli olması sağlanabilir. Doğru baharatlardan biri tarçındır.

Yoğurt, süt ve meyvelerin üzerine ekleyebileceğiniz tarçın sayesinde kan şekeri kontrolü sağlayarak tatlı krizlerinizin önüne geçebilir ve tokluk hissinize katkıda bulunabilirsiniz.

Sahurda yenilecek tok tutan yiyecekler tükettiğinizde her yiyeceğin üzerine bir miktar tarçın ekleyebilirsiniz.

Tarçın kan şekerini dengeleme konusunda çok faydalı bir baharat olduğu için yiyeceklerinizin doyuruculuğunu artıracaktır.

REKLAM

Tam Tahıllı Ekmek

Sahurda tok tutan yiyecekler arasında tabii ki sofralarımızın vazgeçilmezi ekmek de vardır.

Sahurda yer alması gereken en değerli besinlerden bir tanesi ekmektir; ancak beyaz ekmekten ziyade tam tahıllı ekmek tercih edilmelidir.

Seçiminizi tam tahıllı ekmekten yana kullanarak yüksek lif içeriği sayesinde kan şekerinizi dengede tutup uzun süreli tokluk hissi sağlayabilirsiniz.

Sahurda tok tutan şeyler listenize mutlaka tam tahıllı ekmeği eklemelisiniz.

İftara kadar acıkmadan oruç tutmak için tam tahıllı ekmek sofranızda yerini alsın.

REKLAM

ÖZGÜN Bir Ramazan-ı Şerif Klasiği: Yardım Paketleri