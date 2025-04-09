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Aksaray’da TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Aksaray’da TOKİ konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

16:509/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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TOKİ Aksaray sosyal konutları
TOKİ Aksaray sosyal konutları

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yapımına başlanan 143 adet sosyal konut tamamlandı. Hak sahipleri, hayalini kurdukları konutlarına kavuşuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aksaray Sultanhanı'nda yapımına başlanan 143 adet sosyal konut tamamlandı.

TOKİ Aksaray sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Tamamlanan konutlar, 02 – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.

#TOKİ
#Aksaray
#TOKİ Aksaray sosyal konutları
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