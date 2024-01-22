TOKİ arsa teslim tarihleri, kura sonucu hak sahibi olan vatandaşların gündeminde. ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. TOKİ arsa kura çekimleri de 19 Nisan’da son buldu. TOKİ’den arsa almaya hak kazanan vatandaşlar TOKİ arsa tapu teslim tarihlerini sorguluyor.

TOKİ ARSA TAPULARI NE ZAMAN VERİLECEK?

TOKİ ilk evim ilk arsam projesi kapsamında hak sahiplerine tapuların ne zaman verileceğine ilişkin açıklamada bulundu. TOKİ, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Sözleşme aşamasına gelen illerimize https://a.toki.gov.tr/Projeler/arsa.html adresinden "Arsa Tahsis Duyuruları/Arsa Belirleme Kura Takvimi" başlığından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden gerekli kontrolleri yapabilir.

Projelerimizin kura çekilişleri YouTube kanalımız [https://youtube.com/@TokiKurumsal] aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Projelere yönelik ilan edilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, web sayfamız http://toki.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da [444 86 54] no’lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşa sunacağız. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek" diye konuşmuştu.

TOKİ ARSASINA EVLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak. Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak. 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

TOKİ ARSALARI KAÇ METRE KARE?

Kura ile vatandaşlara verilecek arsalarımız iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor.

MÜŞTEREK PARSELLİ TOKİ ARSALARI NASIL YAPILACAK?

Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir. Bu yıl Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak''

TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müstakil parseller, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödeneceği bir modelle vatandaşlarımıza satılacaktır.

Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir''

TOKİ ARSALARINA EVLER NE ZAMAN YAPILACAK?