Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Prag’a gitti.

SİVASSPOR- SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slavia Prag Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Eden Arena’da oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic yönetecek.

Obrenovic’in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Dragoslav Peric olarak açıklandı.

SLAVİA PRAG SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Sivasspor maçı TV8,5'tan canlı olarak ekrana gelecek.

SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

SLAVIA PRAG: Kolar, Masopust, Kacharaba, Ousou, Jurasek, Dorley, Tiehi, Lingr, Doudera, Olayinka, Sor

REKLAM

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Robin, N'Jie, Gradel, Saba, Yatabare

SİVASSPOR GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Sivasspor, gruptan çıkmayı garantiledi. En yakın takipçilerine karşı 3 puan ve +5 averaj üstünlüğü bulunan kırmızı beyazlı temsilcimiz, bu akşam Slavia Prag karşısında puan alması durumunda lider olarak son 16'ya kalacak.

Temsilcimiz rakibine mağlup olması halinde ise gruptan 1. ya da 2. çıkma durumu CFR Cluj Ballkani maçının skoruna belli olacak.

UEFA KONFERANS LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU

1- SİVASSPOR - 10 Puan / 4 Averaj

2- CFR Cluj - 7 Puan / -1 Averaj

REKLAM

3- Slavia Prag - 7 Puan / -1 Averaj

4- Ballkani - 4 Puan / -2 Averaj