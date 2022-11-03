Özgün Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11ler
ÖZGÜN HABERLER

Sivasspor - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda Sivasspor Slavia Prag ile karşılaşacak. Sivasspor Slavia Prag maçı için Prag'a gitti. Sivasspor bugün hazırlıklarını tamamlayacak. Maçın ayrıntıları merak ediliyor. Sivasspor - Slavia Prag maçı muhtemel 11'leri belli oldu. Sivasspor Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivasspor- Slavia Prag maçı CANLI İZLE: Maçın saati, kanalı, hakemler ve ilk 11 kadrosu
Sivasspor- Slavia Prag maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Prag’a gitti.

SİVASSPOR- SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slavia Prag Sivasspor maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Eden Arena’da oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic yönetecek.

Obrenovic’in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemi ise Dragoslav Peric olarak açıklandı.

SLAVİA PRAG SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Sivasspor maçı TV8,5'tan canlı olarak ekrana gelecek.

SLAVIA PRAG - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

SLAVIA PRAG: Kolar, Masopust, Kacharaba, Ousou, Jurasek, Dorley, Tiehi, Lingr, Doudera, Olayinka, Sor

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Robin, N'Jie, Gradel, Saba, Yatabare

SİVASSPOR GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda lider durumda bulunan temsilcimiz Sivasspor, gruptan çıkmayı garantiledi. En yakın takipçilerine karşı 3 puan ve +5 averaj üstünlüğü bulunan kırmızı beyazlı temsilcimiz, bu akşam Slavia Prag karşısında puan alması durumunda lider olarak son 16'ya kalacak.

Temsilcimiz rakibine mağlup olması halinde ise gruptan 1. ya da 2. çıkma durumu CFR Cluj Ballkani maçının skoruna belli olacak.

UEFA KONFERANS LİGİ G GRUBU PUAN DURUMU

1- SİVASSPOR - 10 Puan / 4 Averaj

2- CFR Cluj - 7 Puan / -1 Averaj

3- Slavia Prag - 7 Puan / -1 Averaj

4- Ballkani - 4 Puan / -2 Averaj
TOGGa renk talebi

TOGG'a renk talebi

Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor.
Yılın en başarılı projesi

Yılın en başarılı projesi

Rekor sürede tamamlanmıştı: Büyük onur.
Bakan Soylu canlı yayında Kılıçdaroğlunun örgüt bağlantılarının olduğu kırmızı dosyayı gösterdi: Bu bir FETÖ roman

Tahıl anlaşmasında yeniden masaya oturan Kremlin'den dikkat çeken açıklama.

​Milyonlarca kişi bu anı izledi: Değeri pası çözülünce ortaya çıktı.

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.