UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ekim 2025 günün maç programı

19:1923/10/2025, Perşembe
IHA
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı oynanacak 18 maçla yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın 18 maçla başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe, yarın saat 19.45’de sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Peki bu akşam Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta? İşte 23 Ekim 2025 UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. İşte Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam oynanacak tüm maçlar...


Milli kaleci Berke Özer’in forma giydiği Fransız ekibi Lille, Yunanistan temsilcisi PAOK’u ağırlayacak. Milli futbolcu Zeki Çelik’in mücadele ettiği İtalyan takımı Roma da evinde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Bir diğer milli futbolcu Deniz Gül’ün formasını giydiği Portekiz ekibi Porto da İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile sahasında oynayacak.


UEFA Avrupa Ligi’nde 3. haftanın programı şöyle:

23 Ekim 2025:

19.45 Fenerbahçe - Stuttgart

19.45 Brann - Rangers

19.45 FCSB - Bologna

19.45 Feyenoord - Panathinaikos

19.45 Genk - Real Betis

19.45 Go Ahead Eagles - Aston Villa

19.45 Lyon - Basel

19.45 Salzburg - Ferencvaros

19.45 Sporting Braga - Kızılyıldız


22.00 Celta Vigo - Nice

22.00 Freiburg - Utrecht

22.00 Lille - PAOK

22.00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

22.00 Malmö - Dinamo Zagreb

22.00 Nottingham Forest - Porto

22.00 Roma - Viktoria Plzen

22.00 Young Boys - Ludogorets



