UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ekim 2025 günün maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. İşte Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam oynanacak tüm maçlar...

Milli kaleci Berke Özer’in forma giydiği Fransız ekibi Lille, Yunanistan temsilcisi PAOK’u ağırlayacak. Milli futbolcu Zeki Çelik’in mücadele ettiği İtalyan takımı Roma da evinde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Bir diğer milli futbolcu Deniz Gül’ün formasını giydiği Portekiz ekibi Porto da İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile sahasında oynayacak.