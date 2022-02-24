Ukrayna'nın nüfusu kaç? Ukrayna'da kaç kişi yaşıyor?

Ukrayna nüfusu ve ülke ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Rus lider Putin Ukrayna'yı işgale başladıklarını duyurdu. Putin Ukrayna'ya savaş ilan etmesi sonrasında ise Ukrayna askeri gücü merak ediliyor.

UKRAYNA'IN NÜFUSU KAÇ?

2021 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Ukrayna'nın nüfusu 41.319.838 olarak kaydedilmiştir.

UKRAYNA YÜZÖLÇÜMÜ NE KADAR?

Doğu Avrupa'da bir ülke olan Ukrayna'nın yüzölçümü 603.549 km² olarak bilinmektedir. Ukrayna Avrupa'da olan en büyük ülkedir.

UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ NERESİ?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Kiev nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ülkenin toplam nüfusu ise 2.8 milyondur. Kiev'de ki bağımsızlık meydanı şehrin yoğun turistik yerlerinden birisidir. Bağımsızlık meydanı Ukrayna'nın bağımsızlığını ifade eden bir meydandır. Bu meydanda heykeller yer almaktadır. Ülkemizin başkenti olan Ankara ile Kiev kardeş bir şehirdir. Kiev aynı zamanda 500 yıl boyunca Türkler tarafından yönetilmiş bir şehirdir. Hazarlar ve Altınordu şehre hakim olmuştur. Aynı zamanda Ukrayna'nın Hazar Türklerine vergi ödediği de bilinmektedir.

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UKRAYNA'NIN ŞEHİRLERİ

- Lviv

- Kiev

- Odessa

- Harkov

- Zaporijya

- Dnipropetrovsk

- Donetsk

- Ujgorod

- Lutsk

- Çernivtsi

- Ternopil

- Luhansk

- Sivastopol

- Vilkovo

- Herson

- Kamyanets- Podilski

- İvano Frankivsk

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- Simferopol

- Vinnitsya

- Poltova

- Uman

- Mikolayiv

- Sumi

- Rohatyn

- Makivka

- Kramatorsk

- Berdyansk

- Dnyeprodzerijnsk

- Horlivka

- Alçevks

- Meltopol

- Yalta

- Kremençug

- Mariupol

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- Rivne

- Çerkassi

- Bila Tserkva

- Mukaçeve

- Jitomir

- Çemigiv

- Kryvyi Rih

- Slovyansk

- Berdiçev

- İzmail

- Radomyshl

- Yenakijeve

- Lısıçansk

- Brovary

- Nikopol

- Oleksandriya

- Konotop

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