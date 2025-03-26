Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklanma tarihi için...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen Ulusal Staj Programı 2025 başvuru süreci tamamlandı. Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören binlerce öğrenci, başvurularını tamamladı. Şimdi, başvuru sahipleri, değerlendirme sürecinin ardından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçların duyurulacağı tarihin yakın olduğu belirtiliyor ve başvuru yapan üniversiteliler, kendi başvurularının değerlendirilmesini merakla takip ediyor. Programın bu yıl da birçok kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde öğrenciler için staj imkanları sunacağı ifade ediliyor.