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Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklanma tarihi için...

Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklanma tarihi için...

11:0626/03/2025, Çarşamba
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Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları
Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları

Kamu ve özel sektörden 7 binden fazla kurumun dahil olduğu Ulusal Staj Programı'nda başvuru süreci tamamlandı. Programa, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin örgün eğitimdeki lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışında yüksek lisans veya doktora yapan Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi öğrenciler başvurdu. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından duyurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen Ulusal Staj Programı 2025 başvuru süreci tamamlandı. Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim gören binlerce öğrenci, başvurularını tamamladı. Şimdi, başvuru sahipleri, değerlendirme sürecinin ardından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçların duyurulacağı tarihin yakın olduğu belirtiliyor ve başvuru yapan üniversiteliler, kendi başvurularının değerlendirilmesini merakla takip ediyor. Programın bu yıl da birçok kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde öğrenciler için staj imkanları sunacağı ifade ediliyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu sonuçlar duyurulacak.

Başvuru yapan öğrenciler, duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilir.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.

"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.

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