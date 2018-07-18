Uygun fiyatlara alınabilecek tasarruflu klimalar

Uygun fiyatlara alınabilecek tasarruflu klimaları haberimizde sizlerle paylaştık. Yaz aylarının aşırı sıcak geçmesi nedeniyle klimalara duyulan ihtiyaç da giderek artıyor. Artık neredeyse tüm iş yerlerinde, ofislerde ve evlerde klima var. Klima almayı düşünen vatandaşlar ise hangi marka klima daha tasarruflu, 9000'lik mi 12000'lik klima mı alsam diye düşünüyor. İşte tüm merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaştık.

Soru: Daha büyük klima daha mı iyidir?

Hayır; klima ne kadar büyükse o kadar iyi değildir. Odanın büyüklüğüyle orantısız şekilde seçilmiş boyutlarda bir klima çok daha az etkili olmanın yanı sıra enerji verimliliği açısından da ciddi sorunlar yaratır. Oda içerisindeki sıcaklık derecesini çok hızlı şekilde değiştiren, ancak nemi yok edemediği için görevini tam olarak yerine getiremeyen bir klimanın yaratacağı tatminsizliği hepimiz az çok tahmin edebiliriz. Dolayısıyla, seçimimizi yaparken aşağıdaki gibi bir tablodan yararlanmak işimizi kolaylaştıracaktır.

Oda Büyüklüğü m2 / Önerilen BTU Değeri

9 - 13 / 7.000

13 - 18 / 9.000

18 - 25 / 12.000

25 - 30 / 14.000

30 - 35 / 16.000

35 - 40 / 18.000

40 - 45 / 20.000

45 - 55 / 22.000

55 - 65 / 24.000

UYGUN FİYATLARA ALINABİLECEK KLİMALAR

Baymak Elegant Plus 9 A++ 9000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Montaj Dahil) - 2000 TL

Baymak Elegant Plus 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Montaj Dahil) - 2350 TL

Vestel Nature Plus Buzz 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima - 2395 TL

Arçelik Ekolojik 12320 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima - 2565 TL

Bosch B1ZMI12100 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima - 2700 TL

Airfel LTXN50U A++ 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima - 3535 TL

Arçelik Ekolojik 18320 A++ 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima - 3640 TL

Samsung AR5500 AR18JSFSCWK/SK A++ 18000 BTU Duvar Tipi Klima - 4000 TL

Mitsubishi Heavy SRK 35 ZMP-S A 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima - 4200 TL

Klima Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

1-Fiyat: Klima alırken dikkat edilecek ilk husus tabi ki fiyat yani klima için ayıracağınız bütçenin belirlemesidir. Bütçe belirlerken almayı düşündüğünüz klimanın hem fiyatı hem performansı hem de uzun yıllar arıza çıkarmaması çok önemlidir.

2-Mevsim: Alacağınız Klimayı hangi mevsim için kullanacağınız çok önemlidir.Çünkü yaz için ayrı kış için kullanılacak klima değişebilir. Her iki özelliği iyi olan klimalarda var ancak bazı klimalar ısıtmada, bazıları ise soğutmada daha iyi performans gösteriyorlar.

3-Enerji: Klimanın tüketeceği enerji klima seçiminde çok önemlidir. Çünkü hem yüksek performans hem de az enerji tüketen yani az fatura ödeyeceğiniz klimaları yani şuan için A+++ enerji sınıfı klimaları tercih edin.

Ayrıca Klimalar;

Süper Inverter klimalar: -15 dereceye kadar soğutabilen enerji tasarruflu ve oldukça yaygın klimalar, Süper Invertech klimalar: Performansları oldukça yüksek olan ve akıllı klima olarak adlandırılan klimalar olmak üzere ikiye ayrılır.

4-Montaj: Çok iyi bir klima alsanız bile eğer montajı düzgün yapılmamışsa yeterli performans alamazsınız. Bu yüzden belki de en önemli husus klima montajıdır diyebiliriz. Kısaca montajda garantili ve yaygın teknik servis desteğine sahip olan firmaları tercih edin.

5-Şehir, Kullanım Alanı-Amacı : Almayı düşündüğünüz Klimanın hangi şehir, mekan ve katta kullanılacağı da önemlidir. Ayrıca klima ne kadar süre kullanılacak, kullanım alanın ölçüleri ve izolasyon durumu da diğer önemli faktörlerdir. Çünkü tüm bu değerler sizin ısınma ya da soğutma ihtiyacınızı belirleyen BTU değerini verecektir.

Soru: Hangi tip klima, nerede, ne zaman?

1 – Duvar tipi split klima: İç ve dış olmak üzere iki farklı birimden oluşan duvar tipi klimalar, en basit anlatımıyla içerideki sıcak havayı çekerek dışarı soğuk hava üfleme yöntemiyle çalışıyorlar. Sektördeki satışların yaklaşık %90’ını oluşturan bu klima tipinin alternatiflerine göre çok daha sessiz çalıştığını söylemek mümkün.

Avantajları:

̇İçeride yer alan parçası genelde çok daha az yer kaplar.

Pencere tipi klimalara göre daha sessiz çalışır.

Mekanlardaki estetik görüntüyü fazla bozmaz.

Penceresi olmayan odalara da kurulumu yapılabilir.

2 – Pencere tipi klima: Pencere pervazlarına monte edilebilecek şekilde üretilen bu klimalar, split klimalarda yer alan tüm parçaları tek bir kutunun içinde bulunduruyor olmasıyla avantajlı gibi görünüyor olsa da; estetik görüntüden yoksun olması ve çıkardığı gürültünün rahatsız edici boyutlara ulaşabilmesi nedeniyle son zamanlarda çok daha az tercih ediliyorlar. Yine de çok sık taşınmak durumunda olanlar için kolay kurulumu nedeniyle de bir fonksiyonellik taşıdığını söylemek mümkün.

Avantajları:

̇Tek parçadan oluşur.

Kurulumu kolaydır.

Diğer klima tiplerine kıyasla çok daha ucuzdur.

3 – Salon tipi klima: Kule tipi olarak da adlandırılan bu modeller, yüksek kapasitede soğutma yapabildiği için özellikle çok büyük mekanlar için oldukça uygun. Duvar tipinde olduğu gibi iç ve dış olmak üzere iki farklı birimden oluşan salon tipi klimalar, farklı olarak duvar montajı gerektirmez, sadece bulunduğu yerdeki alanı kaplarlar.

Avantajları:

̇Yüksek kapasitede soğutma yapabilir.

̧Çok büyük odalar ve home-ofisler için idealdir.

Montajı için duvar veya cam gerekmez.

4 – Kaset tipi klima: Bu klimalar, özellikle yer tasarrufu açısından oldukça kullanışlı. Panelleri her türlü iç dekorasyona uyum sağlayacak şekilde dizayn edilen kaset tipi klimalar, performans açısından da oldukça tatmin edici; aynı zamanda montajları için herhangi bir havalandırma kanalı ya da boşluk gerektirmiyor. Özellikle duvar veya pencere tipi klimaların yeterli gelmesinin mümkün olmadığı geniş mekanlar için ideal.

Avantajları:

̇Yer tasarrufu sağlar.

̧Diğer klimaların yeterli gelmediği büyük alanlarda etkilidir.

Dekorasyonu bozmaz.

5 – Portatif (Taşınabilir) klima: Yatak odası gibi evin nispeten küçük metrekarelerdeki alanlarında kullanıma uygun olan portatif klimalar, kalıcı bir kurulum gerektirmediği için oldukça pratik. Birçok modeli tekerlekli olarak üretildiğinden farklı odalarda da kullanmak mümkün olabiliyor. Ancak bu klimalarda da mutlaka kullanılacak olan mekanın büyüklüğüne göre BTU oranına dikkat etmek gerekiyor. Diğer klima tipleriyle karşılaştırıldığında daha az verimli olması ise bir dezavantaj tabii ki.

Avantajları:

̇Sabit kurulum gerektirmez.

̧Farklı odalarda kullanılabilir.

Yer değiştirmesi kolaydır.