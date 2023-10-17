Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 Ultra özellikleri, fiyatı nedir?
Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinin tanıtım etkinliği, 27 Ekim 2023 tarihinde Çin'de düzenlenmesi bekleniyor. Etkinlik, çevrimiçi olarak yayınlanacak.
Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro hangi yeniliklerle gelecek?
Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinden beklentiler şu şekilde:
- Yenilikçi bir tasarım
- Leica lenslerle donatılmış kameralar
- Daha güçlü işlemciler
- Daha uzun pil ömrü
Xiaomi 14 özellikleri nedir?
Xiaomi 14, 6,4 inç AMOLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye, 8GB RAM'e ve 128GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.
Ekran Teknolojisi: Huaxing C8 OLED
Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 522 PPI
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
Batarya Kapasitesi: 4600 mAh
Kablolu Şarj: 90W
Kablosuz Şarj: 50W
Xiaomi 14 Pro özellikleri hangileri?
Xiaomi 14 Pro ise, 6,7 inç AMOLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye, 12GB RAM'e ve 256GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.
Ekran Teknolojisi: Huaxing C8 OLED
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 522 PPI
Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Arka Kamera: 200 MP + 50 MP + 50 MP
Redmi Note 14 Pro ne zaman çıkacak?
Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinin 27 Ekim 2023 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra modelinin ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde Çin'de piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra fiyatı ne kadar?
Xiaomi 14 başlangıç fiyatı, 590 dolar, Xiaomi 14 Pro başlangıç fiyatı 730 dolar ve Xiaomi 14 Ultra başlangıç fiyatı, 880 dolar olması bekleniyor.