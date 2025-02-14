Yaş şartı aranmadan emekli olunacak! 1800 prim günü yeterli: 3600 ile 4400 arasında...

TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeyle malulen emeklilik ve vergi indirimi ile engelli emekliliği şartlarında değişiklik yapıldı. En az %60 iş gücü kaybı olan sigortalılar yaş şartı aranmadan 1.800 prim günüyle emekli olabilecek. Vergi indirimiyle engelli emekliliğinde ise iş gücü kaybı oranına göre 3.600 gün ve üzeri prim şartı uygulanacak. Düzenlemeyle erken emeklilikten yararlanabilecek kişi sayısının artması bekleniyor.

Engelli ve Malulen Emeklilik Şartlarında Yeni Dönem!





TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeyle engelli ve malulen emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Engellilik oranı en az %40 olan sigortalılar, vergi indirimi ile erken emekli olma hakkına sahip olurken, çalışma gücünü %60 ve üzeri kaybedenler ise 1.800 prim günüyle yaş şartı olmadan malulen emekli olabiliyor. Yeni yasa ile birlikte başvuru süreçleri kısaltılarak işlemler hızlandırılacak.

Kimler Bu Haktan Yararlanabiliyor?

Sigortalı çalışan olup en az %40 engellilik oranına sahip olanlar, vergi indirimiyle erken emeklilikten yararlanabiliyor. Engellilik durumu resmi sağlık raporuyla belgelenmeli ve SGK tarafından onaylanmalıdır.





Ne Kadar Çalışma Süresi Gerekiyor?

Engelli emekliliğinde yaş şartı aranmazken, sigortalılık süresi 15 ila 20 yıl arasında değişiyor. Prim gün sayısı ise 3.600 ile 4.400 gün arasında belirleniyor. Hangi şartların uygulanacağı, kişinin sigorta başlangıç tarihi ve engellilik oranına bağlıdır.

Bağ-Kur’lular Erken Emeklilikten Yararlanabiliyor mu?

Bağ-Kur sigortalıları için de 1 Ekim 2008’den itibaren engelli emekliliğinin önü açıldı. Buna göre:





%60 ve üzeri engelli olanlar: 15 yıl ve 3.960 prim günü ile emekli olabilir.

%50 - %59 arası engelliler: 16 yıl ve 4.320 prim günü gerekiyor.

%40 - %49 arası engelliler: 18 yıl ve 4.680 prim günü şartı bulunuyor.

Memurlar İçin Erken Emeklilik Var mı?

Memurlar da 1 Ekim 2008’den itibaren engelli emeklilik hakkından yararlanmaya başladı.





1 Ekim 2008’den önce sigortalı olan ve %40 engelli raporu bulunan memurlar, en az 5.400 prim günü (15 yıl) ile emekli olabilir.

1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan memurlar için de belirlenen engellilik oranlarına göre erken emeklilik hakkı tanınıyor.

Yeni Yasa Hangi Değişiklikleri Getiriyor?

Yasayla birlikte, 2008 öncesi ve sonrası farkı kaldırılıyor. 2008 öncesinde sigortalı olanlar için işlemler artık vergi indirimi belgesi yerine çalışma gücü kaybı oranına göre yapılacak. SGK süreçleri hızlandırılarak, daha önce Maliye Sağlık Kurulu’nun verdiği karar yerine SGK Sağlık Kurulu’nun raporu esas alınacak. Ancak bu yenilikler sadece SSK’lılar için geçerli olup Bağ-Kur ve memurları kapsamıyor.





Engelli Raporlarında Yapılan Değişiklikler

Daha önce engellilik oranı hesaplanırken birden fazla rahatsızlık ayrı ayrı değerlendirilerek toplam kayıp hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle artık sigortalının yaptığı işle tamamen çalışma gücü kaybına bakılacak ve en az %40 engellilik şartı aranacak.

Yeni Yasa ile Emeklilik Şartları Nasıl Değişiyor?

31 Aralık 2008 öncesi sigortalı olanlar için engellilik oranına bağlı olarak kademeli emeklilik uygulanıyor.

%40 - %49 engellilik oranına sahip olanlar, 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 prim günüyle emekli olabilir.

%50 - %59 arası engelliler, 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 prim günüyle emekli olabilir.

Mevcut Engelli Raporları Geçerli mi?

Vergi indirimi raporu bulunan kişiler, emeklilik başvurularında SGK Sağlık Kurulu’ndan yeni bir iş gücü kaybı raporu almak zorunda. Ancak bu kişiler, mevcut raporları ile vergi indiriminden yararlanmayı sürdürebilecek.





1.800 Gün Şartı Kimler İçin Geçerli?