Yayımlamak mı yayınlamak mı? TDK
Yazım hataları ve doğru yazılışları vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gündelik hayatta sıkça kullanılan kelimelerin TDK’ya göre yazılışları merak ediliyor. Bu terimlerden birisi de ‘yayımlamak’ ve ‘yayınlamak’. Peki, TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı yayımlamak mı, yayınlamak mı? İşte detaylar.
YAYIMLAMAK MI YAYINLAMAK MI? TDK
"Yayımlamak" terimi bir metni, yazıyı, resmi veya herhangi bir içeriği geniş bir kitleye sunmak anlamına gelir. Bu terim, basılı yayınlar, dijital platformlar, internet siteleri veya medya aracılığıyla içerikleri halka sunmak için kullanılır. ‘’Yayınlamak’’ ise yayımlamak eyleminin sonucunda ortaya çıkar. Basılıp satışa çıkarılan gazete, dergi, kitap vb.
1. Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak, neşretmek: Türk Dil Kurumunun yeni yayımladığı kitapları gördüm.
2. Dinlenilecek, görülecek şeyleri radyo ve televizyonla sunmak, bildirmek, duyurmak.
3. Resmen bildirmek, açıklamak, ilân etmek: Kararname yayımlamak.
1. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.
2. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.