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Yayımlamak mı yayınlamak mı? - TDK

Günlük hayatta sıkça kullanılan ‘’yayımlamak’’ ve ‘’yayınlamak’’ sözcüğü arasındaki farklar merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle basılı yayınlar, dijital platformlar, internet siteleri veya medya aracılığıyla içerikleri halka sunmakta kullanılan bu terimlerin hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu araştırılıyor. Peki, TDK’ya göre yayımlamak ve yayınlamak teriminin doğru yazımı hangisi? İşte detaylar.

11:03 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Yayımlamak mı yayınlamak mı? TDK

Yayımlamak mı yayınlamak mı? TDK

Yazım hataları ve doğru yazılışları vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gündelik hayatta sıkça kullanılan kelimelerin TDK’ya göre yazılışları merak ediliyor. Bu terimlerden birisi de ‘yayımlamak’ ve ‘yayınlamak’. Peki, TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı yayımlamak mı, yayınlamak mı? İşte detaylar.

YAYIMLAMAK MI YAYINLAMAK MI? TDK

"Yayımlamak" terimi bir metni, yazıyı, resmi veya herhangi bir içeriği geniş bir kitleye sunmak anlamına gelir. Bu terim, basılı yayınlar, dijital platformlar, internet siteleri veya medya aracılığıyla içerikleri halka sunmak için kullanılır. ‘’Yayınlamak’’ ise yayımlamak eyleminin sonucunda ortaya çıkar. Basılıp satışa çıkarılan gazete, dergi, kitap vb.

TDK’ya göre “
yayımlamak
” sözcüğünün üç anlamı var:

1. Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak, neşretmek: Türk Dil Kurumunun yeni yayımladığı kitapları gördüm.

2. Dinlenilecek, görülecek şeyleri radyo ve televizyonla sunmak, bildirmek, duyurmak.

3. Resmen bildirmek, açıklamak, ilân etmek: Kararname yayımlamak.

Yine TDK’ya göre “
yayın
” ise yayımlamak eyleminin sonucunda ortaya çıkan ürün. Sözlükteki iki anlamıyla:

1. Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat.

2. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat.



#TDK
#yayımlamak
#yayınlamak
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