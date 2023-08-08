Dilimizde pek çok kelime yanlış yazıldığı gibi sıklıkla yanlış yazılan kelimeler vardır. Onlardan biri olan ve fazlaca kullanılan birkaç kelimesi nasıl yazılır? TDK' ya göre birkaç ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? İşte, birkaç kelimesinin doğru yazılışı.