Şu an kelimesi ayrı mı yazılır, birleşik mi sorusu en çok merak edilenler arasındadır. Peki, şu an nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi? İşte, şu an sözcüğünün doğru yazımı.