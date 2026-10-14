Anasayfa
Yazarlar
Mustafa Kutlu
Yaşadığımız semti tanımıyoruz

Yaşadığımız semti tanımıyoruz

Mustafa Kutlu
Mustafa KutluYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 14/10/2026, Çarşamba • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yaşadığımız semti tanımıyoruz

Eremya Çelebi’nin sıralamasına göre İstanbul’un on sekizinci kapısı Fenerkapısı’dır. Bu kapının eski adına ecnebi müverrihler de “Porta Phari”, “Porta del Phoro” diyorlar. Kapının yanında bulunan mahallenin adı Bizans’ta “Fanari”. Demek ki limanın bu kısmında o zamanlar bir fener var imiş.

Eremya Çelebi şöyle devam ediyor: “İç tarafta Patrikhane ile metropolitler vardır. Rumlar, bugün altı yedi yüz kese borç altında bulunmaktadırlar. Bunların patriklik mevkiini birbirinin elinden kapmak için yaptıkları çirkin hareketlere hayret ederim.”

Yalı kısmında ise “Fenerli Beyler” diye Osmanlı tarihinde geçen zevat otururmuş. Bunlar Divan-ı Hümayun tercümanlıkları ile Eflak ve Boğdan beyliklerinde bulunan Rum asilzadelerine ait köşklerde ikamet ederlermiş.

Fener Rum evlerinden, onların birbiri içine giren, yakın duran, çıkmalı ve kasvetli kendine has mimarisi olan evlerinden numuneler var, bunlar da korumaya alınmalı.

Sahilde restore edilen bir binaya yanaşıyorum. Osmanlı yapısı olduğu belli. Sakalları yeni uzamış bir delikanlı, gölgede, plastik bir leğen içinde çamaşır yıkıyor. Yanık yüzünden, beyaz dişlerinden Doğu Anadolu’dan geldiği belli. Selam verip soruyorum. Bingöllü imiş. Burası, diyor, abi bir hamam imiş, şimdi kütüphane yapıyorlar.

Sahile bakan kapısına doğru amfiteatr usulünde yarım daire merdiven indirmişler.

İnşaata giriyorum. Her yan ışık içinde, ayrıca bir serinlik. Kıyı boyunca spor tesisleri yapılmıştı; futbol sahaları, parklar. İşte bu kütüphane de görüntüyü tamamlayacak. Ama kapısını açan olacak mı acaba? Spora yapılan yatırım, spora gösterilen ilginin onda biri, yüzde biri kitaba gösterilecek mi? Bekleyelim, görelim... Ömrümüz olur da bu kütüphanenin bitirilmiş hâlini görebilirsek, gelip bakacağız, kaç müşterisi var, kaç kitabı var?..

Bir duvar girintisinde yedi sekiz yaşlarında bir çocuk ayakkabısı unutulmuş. Bu minik ayakkabı beni duygulandırıyor. Nedense evcilik oynamaya gelmiş, mısır püskülü sarı saçlı bir kız çocuğu düşünüyorum. Kütüphanenin ilk okuyucusu o olsun diye dua ediyorum.

Caddenin öte yanında biri arabasını yıkıyor. İri yarı bir Karadenizli. Ona da binayı soruyorum. Gayretkeş bir şekilde bana mufassal malumat vermeye başlıyor. İleride başka bir restorasyon inşaatı daha var. Her ikisini de göstererek bunlar Kostantin’in şarap mahzenleri imiş, diyor. Trakya’nın ve İstanbul civarının en iyi şarapları bu mahzenlerde saklanırmış...

Sahilden içeri giren bir sokağa saptım. Mahalle muhtarlığı tabelası. İçeride birileri var. Kapıdan başımı uzatıp onlara da aynı soruyu yöneltiyorum. Ak saçlı, yaşlı biri –galiba muhtar– binaların eskiden ne olduğunu bilmiyor. Lakin yeni durumları hakkında izahat veriyor. Birisi postane oluyormuş, öteki de kütüphane.

Oturduğumuz şehri tanımıyoruz.

Aslında semti tanıyanlar, orada doğup büyüyenler zamanla mahalleyi terk etti. Şehir bir baştan bir başa istilaya uğradı. Taşranın istilasına. İstanbul’un eski sahipleri, eski salikleri burada bir medeniyet kurmuşlardı. Osmanlı medeniyeti. Onun binaları, yazıları, sokakları, çeşmeleri, türbeleri, ağaçları ve mahallesi vardı. Şimdi bu mahalleler taşralı işgali altındadır. Bakalım bu taşralı istilası şehre nasıl bir kimlik kazandıracak.

Şimdi her yan harabe.

Başlıklar :Kırk yıl önce İstanbulFenersahil
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026