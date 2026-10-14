Kuklayı kendi ipiyle asarlar…

İran’ın ABD’nin üzerine gitmesi de ilginç bir durum, İsrail’in, bu sefer Yemen üzerinden ABD’yi savaşa sürüklemesi de.
Kalem de şaşırıyor. Hangisini yazalım? Çünkü Ukrayna-Avrupa-Rusya-ABD sahnesinde de yeni perdeler açılıyor…
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ABD Başkanı’nın Zelenski’ye yönelik, “Ukrayna’nın anlaşma yapabilecek bir devlet başkanına ihtiyacı var. Bunun zamanı geldi” sözleri, Avrupa ve Kiev’de alarm zilleri çaldırdı…
Zelenski seçilmiş bir başkan. İterek-miterek, kurgulanarak ama seçilmiş... Fakat yeniden seçilmiş değil. Savaşın olağanüstü şartlarını ileri sürerek, zamanı çoktan geçmiş seçimleri sürekli erteliyor. Trump’ın tehdidi ise “demokrasinin şartına davet” değil, ‘dizel’ ile ilgili sayılıyor…
Ara seçimlere az zaman kala (3 Kasım), Amerikan halkının en hassas yeri olan benzin ve dizel fiyatlarının yüksekliği Beyaz Saray’ı zorluyor. Putin’le görüşen Trump, Rusya’dan ülkeye dizel geleceğini halkına muştuladı. Enerji-ekonomisini düzeltmeyecek ama moral etki yapması umuluyor…
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Başta Londra olmak üzere Berlin ve Paris açıklamayı daha ciddiye aldılar; Ukrayna’ya desteklerini, arkasında durmaya devam edeceklerine dair taahhütlerini yinelediler. Zelenski’nin bacaklarına sarılıp boynundaki ipin gerginliğini aldılar…
Kiev’in reaksiyonu hayli teknik oldu; “… eğer Trump Ukrayna’da seçim istiyorsa, Ruslara 60 günlük ateşkes önersin. Biz de seçimleri organize edelim” dedi. Moskova bunu “zaman kazanma” girişimi olarak gördü ve “toparlanmak için zamana oynuyorlar” çıkışıyla zımnen reddetti…
Esasen bu iki yaklaşım Ukrayna’nın halini tarif ediyor; Kiev yönetiminin sıkışmışlığına dair bir karine bu…
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Avrupa liderliklerinin savaşı sürdürme yolundaki keçi inatları yeni değil; Trump’ın ikinci kez seçilmesinden bu yana “zamana yatmayı” sürdürüyorlar. Bu tespit, Zelenski’nin Oval Ofis’te sert bir moda eleştirisine uğrayıp, “artık bizimle değilsin” aşağılamasıyla ortaya çıktı. Avrupalıların yine aynı yerde Trump’ın karşısına ilkokul öğrencileri gibi dizilip fırçalanmasının ardından da tablo belirginleşti…
Ardından her Trump politikasına zıt gittiler. Mesela, İran savaşına destek vermediler hatta açık davetleri bile geri çevirdiler. Bir kısmı NATO üzerinden gelmesine rağmen karşılık vermediler. Trump’ın, bunu unutmayacağına, zamanı gelince anımsatacağına dair çok sayıda öfkeli mesajı gazete arşivlerinde soluyor…
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Bu arada ABD-Rusya arasında Ukrayna etütleri devam ediyor. Damat Kushner ve Özel Temsilci Witkoff’un sürüklediği Miami oturumlarında Avrupa’nın da desteğini alarak, bir Putin-Trump-Zelenski zirvesi tahayyül ediliyordu. Olmadı. Kushner ve Witkoff’un Moskova ziyareti de ertelendi…
Bir nedeni Avrupa’nın Rusya’ya karşı genel itirazı ama diğer nedeni de ara seçimlerde Trump’a dış politika hediyesi vermemek. Esasında, Avrupa’nın desteğini biraz bile gevşetmesi Zelenski’yi düşürecek durumda. Şu an o hava yok. Yine de kuklanın kaderi değişmeyecek.