Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredat değişikliği yapılacak. Bakan Yusuf Tekin, yeni müfredatın hazır olduğunu ifade ederek tarih paylaşımında bulundu. Müfredat değişikliği hangi sınıfları kapsayacak, ne zaman çıkacak? İşte, yeni müfredat son durumu...

YENİ MÜFREDAT HAZIR!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tekin, "Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." ifadelerine yer erdi. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek" dedi.

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Bakan Tekin, yeni müfredatın uygulamaya gireceği tarihe dair açıklamalarda bulundu: "Müfredat değişikliğiyle ilgili bütün çalışmalarımız bitti. İlgili birimlerin incelemesi sürüyor. Şubat'ın sonuna doğru yeni müfredatın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulayacağız.

ORTAK SINAV DEĞERLENDİRMESİ

"Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz. Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak."

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

MEB Bakan Yardımcısı Yelkenci, halihazırda 180 olan eğitim gün sayısının 200'e çıkarılmasıyla ve yaz tatilinin kısaltılmasıyla ilgili söylentilerle ilgili de "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok, mevcut durum devam ediyor. Konuşulanlar spekülasyon" dedi.

İNTEGRAL KALKTI MI?

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş deprem felaketi sebebiyle YKS'den bazı konular muaf tutulmuştu. Limit, Türev, İntegral gibi konular AYT'den çıkarılan konulardan bazıları olmuştu. Yalnızca deprem sebebiyle alınan karar ile ilgili bu yıl herhangi bir karar ya da duyuru yer almıyor.

MÜFREDATTA KÖKTEN DEĞİŞİM

Bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geliyoruz. Paradigmal bir değişim geliyor. Bu sistem 'değerlerin', eğitim modeli içinde organik şekilde yer aldığı bir sistem. Yani doğrudan 'evladım yalan söyleme, dürüst ol' diyerek değil, değerleri farkında olmadan çocuğa kazandırmayı sağlayan bir sistem. Bizim milli ve manevi değerlerimiz bilimin alternatifi değildir, bilim de milli manevi değerlerimizin alternatifi değildir. Ne bilimden vazgeçeriz ne milli manevi değerlerimizden vazgeçeriz. Bu ikisi beraber işleyecek. Müfredatta da bunu göreceğiz. Bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Yeni müfredatta bunu da göreceğiz. 'Harezmi Eğitim Modeli'nin müfredatı etkileyen değil, bugünü ön gören bir yapısı var. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Bugün itibarıyla yeni müfredattaki mantığı ve yaklaşımı destekleyecek bir model olarak duruyor."

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ HANGİ SINIFLARDA OLACAK?

Bakan Tekin, ''Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapacağımız bir saatlik değişiklik belki on binlerce öğretmenimizi etkileyecek. Buna ihtiyaç da yok zaten. Norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde." sözlerine yer vermişti.







