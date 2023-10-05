2023-DUS 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama
2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta ve DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir soruları adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı giriş yerlerine ilişkin açıklamayı yaptı.
DUS 2. Dönem Sınavı giriş belgesi açıklandı mı?
2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem 15 Ekim 2023 Cuma günü saat 10.15'de gerçekleştirilecektir.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı nedir?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), diş hekimliği fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için başvurdukları sınavdır. DUS sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda bir kez düzenlenir ve sınavda adaylar, diş hekimliği dalında uzmanlık eğitimi veren fakültelerin belirlediği konulardan soruları yanıtlamak zorundadır.
STS Diş Hekimliği sınavı
STS Diş Hekimliği, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen, yurt dışındaki diş hekimliği fakültelerinden mezun olan adayların Türkiye'de diş hekimi olarak çalışabilmeleri için gerekli olan denklik belgesini almak için girdikleri sınavdır.