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DUS 2. Dönem Sınavı giriş belgesi açıklandı mı?

2023-DUS 2. dönem sınav ile 2023-STS Diş Hekimliği 2. dönem sınavı sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte DUS ve STS 2. dönem sınav yerleri öğrenme ekranı.

15:01 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2023-DUS 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

2023-DUS 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama

2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta ve DUS sınav giriş belgesi ve sınav yeri nasıl öğrenilir soruları adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı giriş yerlerine ilişkin açıklamayı yaptı.

DUS 2. Dönem Sınavı giriş belgesi açıklandı mı?

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

2023-DUS 2. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem 15 Ekim 2023 Cuma günü saat 10.15'de gerçekleştirilecektir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı nedir?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), diş hekimliği fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için başvurdukları sınavdır. DUS sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda bir kez düzenlenir ve sınavda adaylar, diş hekimliği dalında uzmanlık eğitimi veren fakültelerin belirlediği konulardan soruları yanıtlamak zorundadır.

STS Diş Hekimliği sınavı

STS Diş Hekimliği, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen, yurt dışındaki diş hekimliği fakültelerinden mezun olan adayların Türkiye'de diş hekimi olarak çalışabilmeleri için gerekli olan denklik belgesini almak için girdikleri sınavdır.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


#DUS
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#DUS sınav giriş belgesi
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