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Bu yılın ilk ALES oturumuna geri sayım başladı: 2024-ALES/1 ne zaman yapılacak?

ÖSYM, yapılacak bu yılın ilk ALES oturumuna geri sayım başladı. Yılda iki yada üç kez düzenlenen ALES'in bu yılki ilk oturumuna kısa bir süre kaldı. Adaylar sınava katılım sağlayacakları merkezleri ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebiliyor. İşte, ÖSYM 2024-ALES/1 sınav tarihi.

17:44 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
ALES sınav tarihi
ALES sınav tarihi
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, (
2024-ALES/1) akademik kariyer hedefleyen on binlerce lisans mezununun gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde başvurularını yapan adaylar şimdi ise sınav tarihine odaklandı. Öte yandan sınav giriş yerleri de adayların erişimine açılmıştı. Peki, 2024-ALES/1 ne zaman yapılacak?

2024 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da saat 10.15'de yapılacak.

Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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Bu yılın ilk ALES oturumuna geri sayım başladı: 2024-ALES/1 ne zaman yapılacak?