3 Mayıs 1481'de vefat eden Fatih Sultan Mehmed'in vefat haberi, tarihi kayıtlara göre 19 Mayıs 1481'de Venedik'te elçilerce hangi ifadeyle de duyurulmuştur? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve 300 bin TL değerindeki bu sorunun doğru cevabı.

Cevap:
C: Büyük Kartal öldü

A: Türklerin Babası son nefesini verdi

B: Konstantinopolis Fatihi gitti

C: Büyük Kartal öldü

D: Doğu'nun Kralı göçtü

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Fatih Sultan Mehmed'in vefat haberi
#Venedik
