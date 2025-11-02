s
3 Mayıs 1481'de vefat eden Fatih Sultan Mehmed'in vefat haberi, tarihi kayıtlara göre 19 Mayıs 1481'de Venedik'te elçilerce hangi ifadeyle de duyurulmuştur? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ve 300 bin TL değerindeki bu sorunun doğru cevabı.
Soru: 3 Mayıs 1481'de vefat eden Fatih Sultan Mehmed'in vefat haberi, tarihi kayıtlara göre 19 Mayıs 1481'de Venedik'te elçilerce hangi ifadeyle de duyurulmuştur?
Cevap:
C: Büyük Kartal öldü
A: Türklerin Babası son nefesini verdi
B: Konstantinopolis Fatihi gitti
D: Doğu'nun Kralı göçtü
