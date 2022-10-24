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Avrupa’ya ücretsiz tren bileti nereden alınır?

Avrupa Birliği, gençlere ücretsiz tren bileti vereceğini açıkladı. Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençler de ücretsiz bilet başvurusu yapabiliyor. Aynı program kapsamında gelecek yıl da gençlere 35 bin ücretsiz bilet verilecek. Peki AB ücretsiz tren bileti nasıl alınır, başvurular ne zaman bitiyor? Kimler ücretsiz bilet başvurusu yapar, şartları neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AB ücretsiz tren bileti nasıl alınır, başvurular ne zaman bitiyor?
Avrupa'ya ücretsiz tren bileti nasıl nereden alınır?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa’yı tanıması amacıyla AB genelinde seyahat imkânı sağlayan ücretsiz tren bileti verecek. Peki AB ücretsiz tren bileti başvurusu ne zaman yapılır? AB ücretsiz tren bileti başvuru şartları nedir?

Avrupa'ya ücretsiz tren bileti başvuru tarihleri ne zaman?

  • Avrupa'da geçerli tren biletleri, Erasmus+ programı içinde yer alan "DiscoverEU" adlı girişim kapsamında dağıtılacak. Biletleri kazanmak için internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden yapılabilen başvurular, 25 Ekim öğle saatinde sona erecek.

Avrupa'ya ücretsiz tren bileti kaç soru bilinmesiyle kazanılıyor?

  • Ücretsiz biletler için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabiliyor. Kazanmak için 5 kısa soru ile bir yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.

Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabiliyor. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabiliyor.

AB ücretsiz tren biletleri ne zamana kadar geçerli?

Biletler, 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek. Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor. Aynı program kapsamında gelecek yıl da gençlere 35 bin ücretsiz bilet verilecek. Gelecek yılın ilk yarısında 18 yaşına girecek kişiler, Mart 2023'te ücretsiz tren bileti için başvuru yapabilecek.

  • Avrupa’ya ücretsiz tren bilet başvurusu için tıklayın.

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