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TFF 1. lig'in ilk maçı Altay- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. lig 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor. Spor Toto 1. Ligin açılış maçında yarın (12 Ağustos Cuma) Samsunspor deplasmanda Altay ile karşılaşacak, maçı yönetecek hakem dörtlüsü de belli oldu. Peki, Altay Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'li belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay -Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Altay Samsunspor maçı

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak Altay - Samsunspor ile start alacak.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak. Sezonun açılış maçında Spor Toto Süper Lig’den bir alt lige düşen Altay evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay Samsunspor maçı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.

ALTAY- SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

ALTAY- SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Eren Özyemişcioğlu görev alacak.

SPOR TOTO 1. LİG İLK HAFTA PROGRAMI 2022

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta programı şöyle:

12 Ağustos Cuma:

21.00 Altay - Samsunspor

13 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK - Boluspor

19.15 Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü

21.45 Gençlerbirliği - Altınordu

21.45 Eyüpspor - Denizlispor

14 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor

20.00 Sakaryaspor - Göztepe

15 Ağustos Pazartesi:

19.00 Adanaspor - Tuzlaspor

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor



TFF 1. Lig’de heyecan yarın başlayacak
SPOR
TFF 1. Lig’de heyecan yarın başlayacak

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