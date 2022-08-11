TFF 1. lig'in ilk maçı Altay- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF 1. lig 2022-2023 sezonu heyecanı başlıyor. Spor Toto 1. Ligin açılış maçında yarın (12 Ağustos Cuma) Samsunspor deplasmanda Altay ile karşılaşacak, maçı yönetecek hakem dörtlüsü de belli oldu. Peki, Altay Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'li belli oldu mu? İşte detaylar...

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