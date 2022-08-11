TFF 1. lig'in ilk maçı Altay- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın oynanacak Altay - Samsunspor ile start alacak.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak. Sezonun açılış maçında Spor Toto Süper Lig’den bir alt lige düşen Altay evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
ALTAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Altay Samsunspor maçı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.
ALTAY- SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Altay- Samsunspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
ALTAY- SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ
Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Eren Özyemişcioğlu görev alacak.
SPOR TOTO 1. LİG İLK HAFTA PROGRAMI 2022
Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta programı şöyle:
12 Ağustos Cuma:
21.00 Altay - Samsunspor
13 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK - Boluspor
19.15 Çaykur Rizespor - Ankara Keçiörengücü
21.45 Gençlerbirliği - Altınordu
21.45 Eyüpspor - Denizlispor
14 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor
20.00 Sakaryaspor - Göztepe
15 Ağustos Pazartesi:
19.00 Adanaspor - Tuzlaspor
21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Pendikspor