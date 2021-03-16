Altının gram fiyatı 420 liradan işlem görüyor

Gram altın düşüyor. Analistler bu altındaki bu düşüşü nasıl yorumluyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,88, bileşik getirisi yüzde 16,51 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1930, sterlin/dolar paritesi 1,3830 ve dolar/yen paritesi 109,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,5220 liradan, avro 8,9730 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.731,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,6 azalışla 67,4 dolardan işlem görüyor.

Gram altın düşüyor.

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16 MART 2021 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.783,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 420,60 420,80 419,20 419,40

Cumhuriyet Ata Lira 2.772,00 2.793,00 2.762,00 2.783,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 383,50 387,50 382,50 386,50

Lira(Tam) Ziynet 2.709,00 2.729,00 2.699,00 2.719,00

Yarım Ziynet 1.354,00 1.364,00 1.350,00 1.360,00

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Çeyrek Ziynet 677,00 682,00 675,00 680,00

ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI

Analistler, tahvil faizlerinin seyrinin altının ons fiyatına yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ekonomik destek paketinin enflasyona yol açacağı endişelerini ortadan kaldıran açıklamalarının, tahvil faizlerinin yüzde 1,60 sınırının altına inmesini, ons altın üzerindeki baskının ise azalmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde 4. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.700 doların aşılması halinde ise 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Altın yorumları: çeyrek altın 1100 lirayı görebilir.

ALTIN YORUM: ALTIN 1.100 LİRA OLABİLİR

2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır.

Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir.

Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”

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FOTOĞRAF 8 Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti... Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar... 3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi. Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır... Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir... Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.” Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir 2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.

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UCUZ ALTIN OLUR MU?

Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, "Altını ucuz veriyoruz’ deyip insanları dolandırma yoluna gidiyorlar. Altının ucuzu olmaz, mutlaka bir sahtekarlık olur" dedi.

Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, altın alım satımı noktasında ülke genelinde ve ilçede yaşanan sıkıntılara karşı taleplerini gerekli mercilere sunduklarını ve sonucunu beklediklerini anlatarak, "Ticaret ve Sanayi Odamızın ve Gümrük Bakanlığımızın isteği ve isteklerimiz doğrultusunda yapılması gerekenler hususunda bir öneri sunduk. Kuyumcu sektörünün düzenlenmesi ve kuyumcuların istekleri, döviz bozamamaları, döviz bürolarının altın alması ve müşterinin 10 bin euro ile geldiğinde başka yere gönderdiğimiz zaman bizim için etik olmuyor. Bu gibi şeyler yaşamamak için öneriler sunduk. Onların istekleri ve kendi görüşlerimiz doğrultusunda gerekli mercilere gönderdik, sonucunun da bizler için hayırlı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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ALTIN NEDİR?

