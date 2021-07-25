Artvin'de sel afetinin bilançosu ağır: 39 yapı yıkıldı,1459'u hasarlı

Artvin'de perşembe günü saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin en çok vurduğu Arhavi ilçesinde hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. İlçede ilk tespitlere göre; 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, toplamda 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü. Arhavi’de afetin izlerinin silinmesi için ekiplerin günün ilk ışıkları ile başlayan mesaisi sürüyor.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de perşembe gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

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Kınık, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçların karşılanması noktasında, şubelerimiz, gönüllülerimiz, çalışanlarımız sahada. 200'ü aşkın kişi 20 araçla Arhavi ve Murgul'da çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor O personellere de destek veriyoruz. Günlük yaklaşık 11 bin öğün kadar sıcak yemek çıkartıyoruz. Her gün TIR’larla ihtiyaç duyulan içme suyunu vatandaşlara ulaştırıyoruz. Afetin karşısında aciziz.

Çok büyük bir afet olmuş riskli bir durum yaşanmış. Bir şekilde toparlanacak. Şu anda temizlik faaliyetleri devam ediyor. Biz de Kızılay olarak vatandaşlarımıza hem psiko-sosyal destek vermeye hem de günlük gıda ve su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Sahada iyileştirme süreci devam ediyor. İnsanların afetten önceki güne dönebilmesi için çalışılıyor. Burada devletin bütün kurumları seferber olmuş durumda. Biz de milletimize hizmet ve devletimize destek için buradayız” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Temmuz’da yaptığı uyarının hemen ardından AFAD, Samsun Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 2 ekip ve 2 aracı Trabzon’a, Erzurum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 2 ekip ve 2 aracı Rize’ye görevlendirdi. Bölgede bekletilen ekipler, 14 Temmuz’da Rize’de meydana gelen selin ardından Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, Karayemiş köyünde 30 kişi, Ambarlık köyünde de 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişiyi tahliye etti.

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Meteoroloji’nin 21 Temmuz tarihindeki uyarısının hemen ardından ise AFAD, benzer şekilde Rize ve Artvin’e 14 bölgeden 119 personel ve 43 ekip gönderdi. Bir gün sonra yaşanan selde ise 200 kişiyi tahliye edildi.