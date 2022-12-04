2023'te asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret; işçinin yaşamı için gerekli temel ihtiyaçlarını (barınma, yeme, içme, sağlık, giyinme, ulaşım vs.) karşılayabilmesi için, işvereni tarafından çalışmasına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelir. Bu ücret hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın işçinin alacağı minimum fiyattır ve her sene devletin çeşitli koşullara göre belirlediği oranlarda zam görmektedir. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar zam yapılacak? İşte 2023 asgari ücret net, brüt ne kadar? sorusuna ilişkin haberin detayları.

Asgari ücret 2023

7 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme takviminin belirlenmesi için işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi.

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2023 asgari ücret zammı

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Rakam açıklandığında çalışanları memnun edecek işletmelerin de devamını sürdürebilir olmasını ve iş gücü kaybına gitmemesini sağlayacak bir rakam olma ihtimalini yüksek görüyorum" dedi. Asgari ücret, Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak. Uzmanlara göre, yeni asgari ücret oy birliğiyle belirlenecek ve kısa süre içinde açıklanacak.

Asgari ücret

Asgari ücret ne kadar olacak?

2022 yılının ocak ayında asgari ücrete tarihin en yüksek artışı yapıldı. Yaklaşık yüzde 50 zamla çalışanın maaşı 4 bin 253 liraya yükseltildi. Temmuzda da asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücret net 5 bin 500 liraya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsun: Onların enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını vermişti. Bu açıklama, iki formülü gündeme taşıdı. Formüllerden biri asgari ücrete yıllık enflasyon oranında zam uygulanması. Show TV'de yer alan habere göre; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65-70 arasında. Böylelikle asgari ücret yıllık enflasyona göre belirlenirse milyonlarca kişinin yeni maaşı 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

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Türk-İŞ'ten 2023 asgari ücret zam açıklaması

Öte yandan TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine değinilirken 7 bin 785 TL rakamının "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayarak "Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" demiş ve "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" diye eklemişti. Asgari ücrete en az yüzde 40 oranında zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu rakama 10 puanlık refah payı da eklenerek zam oranının yüzde 50'yi bulabileceği konuşuluyor.

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