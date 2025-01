ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav takvimi

Açıköğretimde üst sınıftan ders alma ve sınıf geçme notu 2.00‘dır. (genel not ortalaması) Her ders için geçme notu ise 35‘dir. ( Aöf Ders Geçme Notu Duyurusu ) Eğer hesapladığınız başarı notunuz 35’in altında kalır ise o dersten FF ile kalırsınız. Genel not ortalamanız 2.00’ın üzerinde ve dersleriniz CD, DC veya DD ise bu derslerden geçer, genel not ortalamanız 2.00’ın altında ise bu derslerden kalırsınız. Aşağıdaki görsel anlatım size daha net fikir verecektir.