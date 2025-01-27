ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2025 ATA AÖF bütünleme sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 güz dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından bütünleme sınavları başlayacak. Üç oturumda düzenlenecek bütünleme sınavlarına katılacak olan öğrenciler sınav tarihlerini araştırıyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?
ATA AÖF bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Güz dönemi final sınavlarının ardından bütünleme sınavlarına girecek öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. İşte Atatürk Üniversitesi'nin yayınladığı sınav takvimi ve bütünleme sınav tarihleri.
2025 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.
1.Oturum 15 Şubat 2025 Saat 09.30'da başlayacak.
2. Oturum 15 Şubat 2025 Saat 14.00'da,
3. Oturum 16 Şubat 2025 Saat 15.00'da uygulanacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.
Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.
ATA AÖF PUAN HESAPLAMA
Açıköğretimde üst sınıftan ders alma ve sınıf geçme notu 2.00‘dır. (genel not ortalaması) Her ders için geçme notu ise 35‘dir. ( Aöf Ders Geçme Notu Duyurusu ) Eğer hesapladığınız başarı notunuz 35’in altında kalır ise o dersten FF ile kalırsınız. Genel not ortalamanız 2.00’ın üzerinde ve dersleriniz CD, DC veya DD ise bu derslerden geçer, genel not ortalamanız 2.00’ın altında ise bu derslerden kalırsınız. Aşağıdaki görsel anlatım size daha net fikir verecektir.
AÖF BAŞARI NOTU KAÇ?
AÖF Başarı notu yukarıda anlattığımız arasınav ve dönem sonu sınavının %30 ve %70 oranlarında alınarak oluşturulan nottur.
Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) ile hesaplanır.
Örnek olarak aşağıdaki verdiğimiz bilgilere göre AÖF başarı notunu ve aöf net hesabını birlikte yapalım.
Ders: Matematik
Arasınav Notu: 40
Final Notu: 65
Başarı Notu: (40 X %30) + (65 X %70) => Başarı Notu = 12 + 45,5 => Başarı Notu = 57,5
Başarı notu 35’in üzerinde olduğu için dersten geçmiş olursunuz, matematik dersinden sınava giren öğrencilerin aldıkları notlara göre oluşturulan çan eğrisi sonucunda başarı notunuza karşılık harf notu verilecektir.